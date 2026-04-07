„Legenda” Universității Craiova, amintiri dintr-o seară memorabilă cu Mircea Lucescu: „Nu o să uit!” Cum a ratat ocazia de a lucra cu fostul selecționer. Exclusiv

Fotbalul românesc este mai sărac, după ce Mircea Lucescu a trecut în neființă, la vârsta de 80 de ani, iar Emil Săndoi, un nume uriaș al Universitatea Craiova, a scos la lumină unul dintre cele mai mari regrete ale carierei sale. „Legenda“ Craiovei a vorbit deschis despre șansa ratată de a lucra cu legendarul Mircea Lucescu, dar și despre o întâlnire memorabilă care l-a marcat profund.

Regretul care l-a urmărit pe Emil Săndoi: refuzul de a lucra cu Mircea Lucescu

Fostul internațional român Emil Săndoi a oferit o declarație emoționantă în exclusivitate pentru FANATIK despre , dar și asupra propriei sale cariere.

Săndoi a recunoscut că una dintre cele mai mari oportunități ratate a fost momentul în care a refuzat o ofertă de la Dinamo București, unde ar fi avut șansa să lucreze direct sub comanda lui Lucescu. În același timp, tehnicianul a rememorat o întâlnire specială cu marele antrenor, la o lansare de carte, o experiență care l-a impresionat profund și pe care nu o va uita niciodată.

„O pierdere irecuperabilă pentru fotbalul mondial, nu doar pentru cel românesc. Am avut un mare regret în cariera mea de fotbalist, faptul că am refuzat o ofertă de la Dinamo și aveam posibilitatea să lucrez sub comanda lui Mircea Lucescu. Am spus-o de mai multe ori și asta spune tot. A fost un om, un antrenor imens, indiferent de situație. Dacă ascultai discursul sau mesajul pe care-l spunea, rămâi impresionat. Cuvintele sunt puține ca să poți să exprimi ce a însemnat Mircea Lucescu pentru tot fenomenul fotbalistic de peste tot.

Gânduri vin din toate părțile, pentru că este unul dintre cei mai titrați antrenori din istorie și ca are performanțe remarcabile. Presa internațională nu are cum să rămână indiferentă. Mi-aduc aminte că și-a făcut o lansare de carte când eu eram antrenor la Poli Iași. Am stat seara, am luat masa împreună și a fost o experiență de fotbal și de viață pentru mine. Nu o să uit niciodată acel moment, am stat și l-am ascultat. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, a declarat Emil Săndoi, pentru FANATIK.

Gigi Becali, reacţie după dispariţia lui Mircea Lucescu: „Nu se mai naşte nimeni ca el”

. Patronul FCSB a reacţionat pentru FANATIK după dispariţia marelui antrenor, spunând că e o lecţie pentru toată lumea ceea ce s-a întâmplat şi indiferent cât succes ai avea pe Pământ, nu iei nimic pe lumea cealaltă:

„El acum, la ce daruri a avut şi la ce avere a avut, el trebuia să învie azi. Asta trebuia să facă. Familia lui are posibilitatea… Ceea ce s-a întâmplat acum cu Mircea Lucescu trebuie să înţeleagă toată lumea. Nu se mai naşte nimeni ca el. Valoarea lui fotbalistică, ca antrenor… la fotbal e numărul 1.

El trebuie să fie ca exemplu şi oamenii să înţeleagă un lucru. Nu ia niciun trofeu, nicio cupă, niciun ban, niciun campionat, nimic, nimic, nimic nu ia cu el. O să zici că rămân pe pământ… şi ce folos? Este o lecţie pentru toată lumea ce s-a întâmplat astăzi. Să o înveţe toţi. De ce e o lecţie? Gloria pe care a avut-o Lucescu e greu să o aibă cineva”, a spus Gigi Becali pentru FANATIK.