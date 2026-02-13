Legenda Universității Craiova, atac devastator în direct după 2-2 cu FCSB: „Am văzut meciul în reluare! Aut clar pentru noi, roșu la Crețu, penalty la Assad”

ADVERTISEMENT

Silvian Cristescu a luat foc după Universitatea Craiova – FCSB 2-2. Fostul căpitan al oltenilor îi contrazice pe roș-albaștri și susține că echipa dezavantajată a fost, de fapt, cea din Bănie.

Silvian Cristescu, atac împotriva arbitrilor după U Craiova – FCSB 2-2

La finalul meciului U Craiova – FCSB 2-2 s-a creat un scandal uriaș din cauza arbitrajului. Campioana României, în frunte cu care nu a văzut un posibil henț al lui Luca Băsceanu, la golul 2 al oltenilor. În exclusivitate la FANATIK,

A doua zi, Silvian Cristescu a intervenit la FANATIK SUPERLIGA și a contestat și el arbitrajul. Președintele de onoare al Universității Criova e de părere că oltenii au fost cei dezavantajați.

„A fost un meci frumos. Ne-am atins obiectivul, să mergem mai departe de pe primul loc. Ei au solicitat o singură fază, care e ridicolă. Dacă e să analizăm arbitrajul, pentru că am văzut azi noapte meciul, la 3 și jumătate și am adormit la 5 și jumătate. Unu la mână. Cartonaș roșu la Crețu! De fapt asta e a doua fază în favoarea FCSB-ului, deoarece, la golul egalizator, primul, aut clar pentru noi. Cu un minut înainte.

După aceea, faul clar de roșu al lui Crețu asupra lui Băsceanu, după care penalty clar la Assad în minutul 46. Assad vine să dea cu capul în minge și e împins clar de la spate. Atinge mingea jucătorul FCSB-ului? După aceea, în repriza a doua, Ștefan îl driblează pe Miculescu și e faultat clar din spate. Cartonaș galben, dar nimic. Nici măcar fault.

La Crețu e roșu fără niciun fel de discuție. Bine că nu avea piciorul pe pământ, îl avea puțin în aer. Că dacă îl avea pe gazon, putea să îi facă, Doamne ferește, și o fractură. Nu înțeleg de ce nu a intervenit VAR”, a tunat Silvian Cristescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Acuzații grave la adresa FCSB-ului

Silvian Cristescu a lăsat de înțeles că roș-albaștrii se așteptau să fie ajutați la meciul din Bănie. „(n.r. – Până la urmă, Feșnic v-a dezavantajat?) Da, da. Eu cred că a fost un arbitraj bun, în teren. La camera VAR trebuia să se intervină la faza cu Crețu și în minutul 46 când a fost penalty clar la Assad. Până la urmă, noi am fost cei dezavantajați. Iar la golul 2 al nostru, pentru ce să intervină, când regulamentul e foarte clar?

(n.r. – De ce au făcut atâta scandal cei de la FCSB?) Probabil celor de la FCSB li s-a spus altceva când vin la Craiova, pentru că, din declarațiile lor, cam asta rezultă. Domne, mergem la Craiova, că nu e niciun fel de problemă.

Mai avem un meci cu ei. Fac presiune în continuare. Dacă la ei e o adiere de vânt, nu contează că la noi e crivăț. Pentru ei, adierea aia e mai importantă decât crivățul”, a adăugat fostul mijlocaș al Universității Craiova.