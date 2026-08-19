Sport

Legenda Universității Craiova, concediată din cauza lui Daniel Pancu! Episod memorabil cu antrenorul Rapidului

Fosta legendă a Universității Craiova și-a pierdut postul în urmă cu peste trei decenii după un meci de poveste în care a fost implicat și Pancu
Ovidiu Minea
19.08.2026 | 06:00
Legenda Universitatii Craiova concediata din cauza lui Daniel Pancu Episod memorabil cu antrenorul Rapidului
SPECIAL FANATIK
Daniel Pancu a concediat-o fără să vrea pe fosta legendă a Universității Craiova. Episod fabulos cu actualul antrenor al Rapidului. Foto: sport.pictures.eu.
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Decedat pe 13 august, la 76 de ani, jucătorul de legendă al Craiovei, Dumitru „Mitică” Marcu a fost omagiat la meciurile din etapa a 5-a a Superligii, înaintea cărora s-au ținut momente de reculegere. Trecut și pe la Steaua, Marcu a semnat 63 de goluri în cele 203 meciuri jucate în tricoul oltenilor. Fost internațional în anii 1970, Mitică Marcu nu a avut o carieră de antrenor la nivelul celei de jucător. El a antrenat în țară echipe ca Jiul Petroșani, Electroputere Craiova și CS Vulcan, nereușind performanțe notabile.

Crăciunescu a arbitrat un baraj de poveste: Electroputere Craiova – Politehnica Iași

Una dintre marile dezamăgiri ale aventurii ca tehnician a fostei extreme de mare viteză s-a derulat în 1995. Pe 25 iunie, la Brașov, Electroputere Craiova, cu Marcu antrenor, a jucat un baraj pentru Liga I cu Politehnica Iași. Oltenii se clasaseră pe locul 15 în eșalonul de elită, în timp ce ieșenii se situaseră pe locul II într-una din seriile Diviziei B.

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Cu jucători precum Dănciulescu, Albeanu, Mohora ori Năstăsie în echipă, oltenii și-au onorat pretențiile de mari favoriți până în minutul 62, când conduceau cu 2-0. Moldovenii au revenit însă, au egalat cu șase minute înainte de final și au dus meciul, arbitrat de Ion Crăciunescu, în prelungiri.

Pancu, titular la nici 18 ani!

Cu peste 4.000 de fani ieșeni în tribune, Poli a rezistat după terminarea timpului regulamentar, s-a impus la loviturile de la 11 metri și a promovat, pentru prima dată după 1989. În acel meci, în echipa ieșeană a fost titularizat, surprinzător, un puști de nici 18 ani, care făcuse câteva meciuri bune și în Liga a 2-a. Numele lui – Daniel Pancu.

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Eșecul în fața Politehnica Iași i-a adus lui Mitică Marcu despărțirea de Electroputere și o pauză de doi ani în cariera de antrenor. Marcu a mai pregătit apoi pe Jiul, unde mai lucrase între 1991 și 1993, în două rânduri (1997 și 2003-2004), pe Al Wehda (Arabia Saudită), în sezonul 2000-2001, și pe CS Vulcan, în 2009.

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Ovidiu Minea
Ovidiu Minea
Ovidiu Minea este redactor pe sport la site-ul Fanatik.ro începând cu luna iunie 2026. Are o vechime de peste 30 de ani în domeniu și a mai colaborat în trecut cu publicații consacrate precum Gsp și Prosport sau cu posturile de televiziune Pro TV, Antena 1 sau Digi Sport.
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