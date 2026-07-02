Ștefan Baiaram, criticat fără menajamente de o legendă a Universității Craiova: „Nu poți să cazi în cap!

CE TREBUIE SĂ ȘTII Ștefan Baiaram, certat în direct pentru că vrea să plece de la Craiova

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Ștefan Baiaram (23 de ani) . Chiar dacă nu a avut un randament extraordinar, vedeta oltenilor a transmis în mai multe rânduri că își dorește să plece din Bănie în această perioadă de mercato. Din acest motiv, Baiaram a primit critici dure din partea unei legende a „Științei”.

Ștefan Baiaram, certat în direct pentru că vrea să plece de la Craiova

Ștefan Baiaram mai are contract cu U Craiova până în vara lui 2028, dar își dorește să plece acum din Bănie. Superstarul campioanei României nu are nicio ofertă concretă și are toate șansele să joace sub comanda lui Filipe Coehlo și în stagiunea viitoare.

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„Eu cred că se așteaptă un transfer al lui Fane. Nu cred că este un moment bun pentru el să plece acum, mai ales că o să fie meciurile acelea din toamnă ale echipei naționale. El la începutul sezonului trecut a început foarte bine în grupele europene, când a venit acea ofertă de la Istanbul. Când e o ofertă așa bună, nu trebuie să o refuzi.

Și mie mi se pare grav, nu poți pentru o ofertă să cazi în cap. Trebuie să demonstrezi că ajungi la un nivel de top, nu în Turcia, care tot este un campionat puternic, peste cel românesc”, a declarat Gică Craioveanu la emisiunea Fotbal Club, potrivit

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Ștefan Baiaram a avut evoluții în prima parte a sezonului trecut, când a pus umărul la calificarea Universității Craiova în grupa XXL de Conference League. dar clubul lui Mihai Rotaru a refuzat să își lase vedeta să plece în Turcia. Patronul oltenilor a 8 milioane de euro, în loc de 4 milioane, pentru a îi da drumul lui Baiaram. Ulterior, forma lui Baiaram a scăzut, acesta fiind și motivul pentru care a fost criticat de Gică Craioveanu.

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