Sport

Ștefan Baiaram, criticat fără menajamente de o legendă a Universității Craiova: „Nu poți să cazi în cap!

Ștefan Baiaram a primit critici dure de la unul dintre cei mai iubiți fotbaliști din istoria Universității Craiova. Cu ce a greșit, de fapt, actualul „decar” al campioanei României
Cristian Măciucă
02.07.2026 | 06:30
Stefan Baiaram criticat fara menajamente de o legenda a Universitatii Craiova Nu poti sa cazi in cap
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Legenda Universității Craiova l-a „mitraliat” în direct pe Ștefan Baiaram: „Nu poți să cazi în cap!”. FOTO: sportpictures.eu
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Ștefan Baiaram (23 de ani) și-a îndeplinit visul în sezonul 2025-2026, atunci când a câștigat cu U Craiova, atât titlul, cât și Cupa României. Chiar dacă nu a avut un randament extraordinar, vedeta oltenilor a transmis în mai multe rânduri că își dorește să plece din Bănie în această perioadă de mercato. Din acest motiv, Baiaram a primit critici dure din partea unei legende a „Științei”.

Ștefan Baiaram, certat în direct pentru că vrea să plece de la Craiova

Ștefan Baiaram mai are contract cu U Craiova până în vara lui 2028, dar își dorește să plece acum din Bănie. Superstarul campioanei României nu are nicio ofertă concretă și are toate șansele să joace sub comanda lui Filipe Coehlo și în stagiunea viitoare.

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„Eu cred că se așteaptă un transfer al lui Fane. Nu cred că este un moment bun pentru el să plece acum, mai ales că o să fie meciurile acelea din toamnă ale echipei naționale. El la începutul sezonului trecut a început foarte bine în grupele europene, când a venit acea ofertă de la Istanbul. Când e o ofertă așa bună, nu trebuie să o refuzi.

Și mie mi se pare grav, nu poți pentru o ofertă să cazi în cap. Trebuie să demonstrezi că ajungi la un nivel de top, nu în Turcia, care tot este un campionat puternic, peste cel românesc”, a declarat Gică Craioveanu la emisiunea Fotbal Club, potrivit digisport.ro. 

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Ștefan Baiaram a avut evoluții în prima parte a sezonului trecut, când a pus umărul la calificarea Universității Craiova în grupa XXL de Conference League. Atunci a primit și o ofertă concretă, de la Istanbul BB, dar clubul lui Mihai Rotaru a refuzat să își lase vedeta să plece în Turcia. Patronul oltenilor a 8 milioane de euro, în loc de 4 milioane, pentru a îi da drumul lui Baiaram. Ulterior, forma lui Baiaram a scăzut, acesta fiind și motivul pentru care a fost criticat de Gică Craioveanu.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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