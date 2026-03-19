Legenda Universității Craiova l-a taxat pe Nicușor Bancu, după greșeala din Dinamo – Universitatea Craiova: „De neînțeles!”

Nicușor Bancu a fost taxat în direct la TV, după greșeala din meciul Dinamo - Universitatea Craiova, scor 0-1. Ce gest a făcut căpitanul din Bănie.
Cristian Măciucă
19.03.2026 | 22:51
Nicușor Bancu a comis o greșeală incredibilă la derby-ul Dinamo - Universitatea Craiova. Foto: sport.pictures.eu.
Universitatea Craiova a obținut o victorie mare în deplasare, scor 1-0 cu Dinamo, în etapa a doua a play-off-ului SuperLigii. Oltenii au avut o misiune dificilă în repriza secundă, deoarece au jucat în inferioritate numerică după cartonașul roșu primit de Bancu. Aurel Țicleanu nu l-a menajat pe „veteranul” echipei lui Coelho.

Cum l-a taxat Aurel Țicleanu pe Nicușor Bancu, după Dinamo – U Craiova 0-1: „De neînțeles!”

Universitatea Craiova a revenit, cel puțin temporar, pe primul loc în play-off. Dinamo a suferit o nouă înfrângere și pare condamnată la ultima poziție în Top 6. Nicușor Bancu le-a dat o mână de ajutor „câinilor” în minutul 45+6. Căpitanul Universității Craiova l-a faultat extrem de dur pe Sivis la mijlocul terenului, iar Horațiu Feșnic nu a stat la discuții.

„Centralul” i-a arătat direct cartonașul roșu lui Bancu. Fundașul stânga va lipsi cel puțin două etape și va rata derby-urile cu CFR Cluj și Universitatea Cluj. Aurel Țicleanu, fostul mare fotbalist al alb-albaștrilor l-a „înțepat” pe Bancu și a mărturisit că nu a înțeles planul tactic al echipei lui Coelho.

„Mi s-a părut un meci ciudat. Din tot ce am discutat noi, planul tactic, a fost total diferit. Ne așteptam ca U Craiova să fie echipa care atacă și Dinamo să se apere. Înfrângerea cu FC Argeș cred însă că i-a blocat. Din punct de vedere psihologic au avut o apărare, i-au blocat.

Reacția Chinei după asasinarea lui Ali Larijani. Beijingul, „șocat” de declarațiile Israelului
Digi24.ro
Reacția Chinei după asasinarea lui Ali Larijani. Beijingul, „șocat” de declarațiile Israelului

S-au temut foarte mult, nu au riscat, mi s-a părut că sunt pe undeva paralizați. Chiar intervenția lui Bancu e de neînțeles. Până la urmă scopul acestui joc e victoria. Țelul e să marchezi. Mi se pare o victorie mare. S-ar putea să îi deblocheze. Au două săptămâni de liniște. Au trecut un hop foarte mare, din punct de vedere al Craiovei”, a declarat Aurel Țicleanu, la TV Prima Sport.

Ronaldinho, 6 euro în cont! Și-a pierdut averea de 125.000.000€
Digisport.ro
Ronaldinho, 6 euro în cont! Și-a pierdut averea de 125.000.000€
Dinamo a cerut penalty în derby-ul cu Universitatea Craiova! Ce decizie s-a luat...
Fanatik
Dinamo a cerut penalty în derby-ul cu Universitatea Craiova! Ce decizie s-a luat la VAR. Foto
Dinamo – Universitatea Craiova 0-1, în etapa a 2-a din play-off SuperLiga. Oltenii...
Fanatik
Dinamo – Universitatea Craiova 0-1, în etapa a 2-a din play-off SuperLiga. Oltenii rezistă o repriză în inferioritate şi urcă pe primul loc
Live video UEFA Conference League, manșa retur a optimilor. Acum se joacă 4...
Fanatik
Live video UEFA Conference League, manșa retur a optimilor. Acum se joacă 4 meciuri. Rațiu, titular în Vallecano – Samsunspor. Racovițan, cel mai slab de teren. Ce notă a primit Răzvan Marin
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
