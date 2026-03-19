Legenda Universității Craiova l-a taxat pe Nicușor Bancu, după greșeala din Dinamo – Universitatea Craiova: „De neînțeles!”

Universitatea Craiova a obținut o victorie mare în deplasare, scor 1-0 cu Dinamo, în etapa a doua a play-off-ului SuperLigii. Oltenii au avut o misiune dificilă în repriza secundă, deoarece au jucat în inferioritate numerică după cartonașul roșu primit de Bancu. Aurel Țicleanu nu l-a menajat pe „veteranul” echipei lui Coelho.

Cum l-a taxat Aurel Țicleanu pe Nicușor Bancu, după Dinamo – U Craiova 0-1: „De neînțeles!”

Universitatea Craiova a revenit, cel puțin temporar, pe primul loc în play-off. Dinamo a suferit o nouă înfrângere și pare condamnată la ultima poziție în Top 6. Nicușor Bancu le-a dat o mână de ajutor „câinilor” în minutul 45+6. Căpitanul Universității Craiova l-a faultat extrem de dur pe Sivis la mijlocul terenului, iar Horațiu Feșnic nu a stat la discuții.

„Centralul” i-a arătat direct cartonașul roșu lui Bancu. Fundașul stânga . Aurel Țicleanu, fostul mare fotbalist al alb-albaștrilor l-a „înțepat” pe Bancu și a mărturisit că .

„Mi s-a părut un meci ciudat. Din tot ce am discutat noi, planul tactic, a fost total diferit. Ne așteptam ca U Craiova să fie echipa care atacă și Dinamo să se apere. Înfrângerea cu FC Argeș cred însă că i-a blocat. Din punct de vedere psihologic au avut o apărare, i-au blocat.

S-au temut foarte mult, nu au riscat, mi s-a părut că sunt pe undeva paralizați. Chiar intervenția lui Bancu e de neînțeles. Până la urmă scopul acestui joc e victoria. Țelul e să marchezi. Mi se pare o victorie mare. S-ar putea să îi deblocheze. Au două săptămâni de liniște. Au trecut un hop foarte mare, din punct de vedere al Craiovei”, a declarat Aurel Țicleanu, la TV Prima Sport.