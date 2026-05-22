Legenda unui club uriaș din Europa și-a anunțat retragerea! „Mi-a fost greu”

Sezonul actual va fi ultimul din cariera lui Cesar Azpilicueta (36 de ani). Fostul căpitan al lui Chelsea, care a petrecut 11 ani la gruparea londoneză, a evoluat în acest sezon pentru Sevilla, grupare care s-a luptat pentru menținerea în La Liga. Fundașul și-a anunțat retragerea prin intermediul unui mesaj emoționant transmis pe rețelele sociale.

Cesar Azpilicueta și-a anunțat retragerea. Mesajul emoționant al fostului internațional spaniol

Cesar Azpilicueta a anunțat că se va retrage la finalul acestui sezon. „Dragă fotbal, astăzi vreau să împărtășesc că acest sezon va fi ultimul al meu ca fotbalist profesionist. După atâția ani în care mi-am trăit visul, simt că este timpul să încep un nou capitol în viața mea. Sincer, chiar dacă m-am pregătit pentru acest moment, mi-a fost greu să scriu această scrisoare. După 20 de sezoane, mulți oameni au jucat un rol important în cariera mea. Când am dat prima dată cu piciorul în minge, în copilărie, în Pamplona, ​​cu colegii mei de școală, nu mi-am imaginat niciodată călătoria uimitoare care mă aștepta.

Sunt recunoscător pentru fiecare moment: victorii, înfrângeri dificile, provocări și, mai ales, pentru oamenii pe care i-am întâlnit și prieteniile pe care le-am legat pe parcurs. Coechipierilor mei, antrenorilor și fiecărui membru al staff-ului de la toate cluburile din care am avut norocul să fac parte, vă mulțumesc că m-ați ajutat să cresc ca persoană și jucător în fiecare zi. Să port tricourile echipelor CA Osasuna, Olympique Marseille, Chelsea FC, Atletico de Madrid, Sevilla FC și să-mi reprezint țara pe cele mai mari scene a fost un adevărat privilegiu. Fiecare moment a însemnat enorm pentru mine. Către fani: pasiunea și sprijinul vostru m-au inspirat să dau tot ce am mai bun în fiecare zi. Încrederea voastră în mine, mai ales în momentele dificile, a făcut ca momentele bune să fie și mai frumoase.

Sper că ați văzut un jucător care a dat întotdeauna totul pentru culorile voastre, cu mândrie și inimă. Către familia mea: ați fost mereu alături de mine și m-ați încurajat în momentele grele, dragostea și sprijinul vostru înseamnă totul pentru mine. Sper că sunteți mândri. Nu aș fi putut realiza nimic din toate acestea fără voi în această călătorie. Fotbalul mi-a oferit atât de mult: m-a învățat valori precum munca în echipă, sacrificiul și respectul. Mi-a oferit oportunitatea de a explora țări noi, culturi noi și limbi noi. Inima mea este plină de recunoștință și amintiri pe care le voi purta cu mine în orice va urma. Cu dragoste, Cesar”, a transmis Azpilicueta pe .

Cesar Azpilicueta, carieră extraordinară. Ce trofee a cucerit fostul căpitan al lui Chelsea

Cesar Azpilicueta a început fotbalul la Osasuna și a evoluat timp de 3 sezoane pentru echipa de seniori înainte de a face pasul spre Olympique Marseille, unde a câștigat primele trofee din carieră, o Cupă a Ligii și două Supercupe ale Franței. În 2012, fundașul dreapta s-a transferat la echipa vieții sale, Chelsea, unde avea să rămână până în 2023.

Alături de londonezi, a câștigat două titluri în , Cupa Angliei, Cupa Ligii Angliei, , Europa League (în două rânduri), Supercupa Europei și Campionatul Mondial al Cluburilor. Începând din 2019, acesta a devenit căpitanul echipei, după plecarea lui Gary Cahill. Ultimii ani ai carierei i-a petrecut la Atletico Madrid (2023-2025) și Sevilla (2025-2026).

Campion european atât cu naționala U19 a Spaniei, cât și cu cea U21, Azpilicueta a debutat la prima reprezentativă în 2013, an în care a făcut parte din lotul pentru Cupa Confederațiilor. Acesta a intrat pe teren la pauză în finala cu Brazilia, pe care „La Roja” a pierdut-o cu 3-0. A strâns 44 de selecții până în 2023, reușind să marcheze un singur gol, în duelul contra Croației din optimile EURO 2020.