Legendara publicație italiană, reverență pentru Cristi Chivu: „Pariu câștigat!”. Singurii doi oameni de la Inter care au crezut în român

Nu se mai opresc (45 de ani), după ce antrenorul a cucerit titlul în Italia, cu Inter, devenind astfel primul român care ia campionatul în top 5 ligi ale Europei. Guerin Sportivo, una dintre cele mai prestigioase și longevive publicații sportive din lume, i-a dedicat ultimul număr fostului căpitan al naționalei României.

Cristi Chivu, pe coperta Guerin Sportivo, după ce a câștigat titlul cu Inter

Cristi Chivu a câștigat campionatul cu Inter după doar un singur sezon pe banca „nerazzurrilor”. Românul l-a înlocuit cu brio pe Simone Inzaghi, care a plecat la Al-Hilal, după ce, în stagiunea precedentă, a pierdut într-o singură săptămână, atât titlul, cât și finala Champions League.

La câteva zile după victoria cu Parma, scor 2-0, și Guerin Sportivo i-a dedicat ultimul număr lui Cristi Chivu și titlului cu numărul 21 câștigat de Inter. Jurnaliștii italieni au enumerat cele 10 motive pentru care „nerazzurri” au devenit, din nou, regi în Serie A. Punctul numărul 4 a fost doar despre Chivu, pariul câștigător al lui Beppe Marrota.

„Pariu câștigat. Nu doar de el, de Cristian Chivu, ci de club, de Beppe Marotta, care l-a ales și apoi l-a promovat încredințându-i o echipă cu un obiectiv obligatoriu: scudetto. Existau îndoieli, ba chiar un scepticism real pe seama unui antrenor aproape debutant în Serie A. Cele 13 prezențe pe banca celor de la Parma, pe care a salvat-o de la retrogradare, păreau nesemnificative.

Cu excepția lui Marotta, puțini erau cei care credeau în calitățile lui Chivu, iar printre aceștia se numără și Renzo Ulivieri, președintele Asociației Antrenorilor din Italia. Reluăm un pasaj dintr-un interviu acordat de el pentru Guerin Sportivo înainte de startul campionatului:

‘Inter îl cunoaște bine pe Chivu și este deja un punct de reper. Îl cunosc bine și eu, a făcut școala cu mine la Coverciano. Are o istorie bogată în spate, a jucat la Ajax, a frecventat fotbalul olandez. Cultura sa este deja una mixtă și era antrenor încă de când juca. Nu este un pariu, ci o alegere ponderată și inspirată’. Și exact așa a fost”, au subliniat cei de la Guerin Sportivo.

Guerin Sportivo, printre cele mai prestigioase și longevive publicații sportive din lume

Guerin Sportivo este una dintre cele mai prestigioase și longevive publicații sportive din lume, fiind fondată în Italia, la Torino, în anul 1912. Este considerată cea mai veche revistă de sport din lume aflată încă în activitate. De-a lungul deceniilor, a devenit o instituție a jurnalismului sportiv italian, axată în principal pe fotbal, dar acoperind și alte sporturi de interes internațional.

Spre deosebire de cotidienele sportive care se concentrează pe știri de ultimă oră, precum Gazzetta dello Sport, Guerin Sportivo s-a remarcat prin analize profunde, interviuri ample, editoriale de opinie și o grafică deosebită, punând accent pe latura estetică a sportului. Revista este celebră și pentru pentru că, între 1978 și 2015, a acordat „Trofeul Bravo” pentru cel mai bun tânăr fotbalist din Europa (un premiu similar cu „Golden Boy” de astăzi). Printre câștigători s-au numărat legende precum Marco van Basten, Ronaldo sau Lionel Messi.

Deși a început ca un săptămânal, în ultimele decenii a trecut la un format lunar. A influențat generații de jurnaliști prin limbajul său inventiv. În prezent, face parte din grupul editorial care deține și cotidianul Corriere dello Sport – Stadio și rămâne punct de referință pentru publicul care își dorește o perspectivă mai sofisticată și mai detaliată asupra sportului.