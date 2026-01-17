Legendara sportivă care a ajuns să ceară ajutorul internauților pe internet. Ce a putut să pățească la început de an, chiar înainte de competiție

ADVERTISEMENT

Vedeta americană a schiului alpin, Lindsey Vonn, a ajuns într-o situație complicată. Una dintre cele mai valoroase sportive a decis să ceară ajutorul pe internet, având în vedere că altă variantă nu mai avea.

Lindsey Vonn, apel la urmăritorii din mediul online

Lindsey Vonn și-a pierdut unul dintre bețe în Tarvisio, Italia. Într-o postare pe contul personal de socializare, aceasta a cerut ajutorul persoanelor care o urmăresc, în speranța că va rezolva problema.

ADVERTISEMENT

Menționăm faptul că anunțul ei disperat vine chiar înaintea etapei de Cupă Mondială care va avea loc la finalul acestei săptămâni. Astfel, sportiva este disperată.

„Cineva mi-a luat bățul astăzi în parcarea din Tarvisi. Dacă l-ați văzut, vă rog să mă anunțați”, a transmis Lindsey Vonn, pe platforma „X”. Aceasta a publicat și o fotografie cu cel de-al doilea băț al perechii, în care se văd clar inițialele ei pe curea.

ADVERTISEMENT

Totodată, sportiva a ținut să sublinieze faptul că nu este vorba doar despre un simplu accesoriu, ci mai degrabă despre ceva important pentru ea. „Au 10 ani. Sunt speciale pentru mine”, a scris Vonn, în secțiunea comentarii.

ADVERTISEMENT

Sportiva s-a retras din activitate în 2019

Menționăm faptul că Lindsey Vonn este considerată favorită la medalii în probele de viteză de la Jocurile Olimpice Milano-Cortina. Deși s-a retras din activitate în 2019, aceasta a decis să revină în forță.

În 2024, sportiva a suferit o operație complicată la genunchi. Tot în același an însă, ea a revenit în competiție. A sfidat vârsta și problemele medicale și a bifat reușite pe bandă rulantă, întrecând orice așteptare.

ADVERTISEMENT

Odată revenită în circuit iarna trecută, la cei 40 de ani ai săi, sportiva a încheiat sezonul în Sun Valley, în Idaho. Acolo, ea s-a clasat pe locul doi la super-G. Totodată, a devenit și cea mai în vârstă femeie care a urcat pe un podium al Cupei Mondiale.

Lindsey Vonn a revenit în forță după operația la genunchi

În același timp, a fost și pentru prima dată când a ajuns în top 3 în Cupa Mondială iarna trecută.

Aceasta a concurat în șase probe și a reușit să obțină nu mai puțin de 5 podiumuri. De menționat e faptul că până în prezent, cel mai slab rezultat al ei este un loc 4. Astfel, .

Iar pe lângă activitatea sportivă, Lindsey Vonn mai este implicată și în alte domenii. Spre exemplu, marea campioană are o fundație, al cărei scop este să ofere fetelor din comunitățile defavorizate o atmosferă pozitivă și constructivă. Aceasta își dorește să ajut efetele să își dezvolte aptitudinile, fie că este vorba despre sport, școală ori chiar artă.