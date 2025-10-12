Legendarul Balon de Aur, dezvăluire de senzație: „Tatăl meu era din România! O țară grozavă, o iubesc”. Video

Pavel Nedved, câștigătorul din 2003, a dezvăluit că tatăl său vitreg era din România. Fostul internațional ceh, care a evoluat în carieră pentru cluburi uriașe din Europa, precum Lazio sau Juventus, a vorbit despre relația sa specială cu România.

Un „Balon de Aur” a dezvăluit că tatăl său era din România

Pavel Nedved a acceptat în vara acestui an rolul de manager general al echipelor naționale ale Cehiei, iar în aceste zile se află alături de prima reprezentativă în Insulele Feroe, pentru meciul din , care se va disputa duminică, de la ora 19:00. Tot în Insulele Feroe se află și Florin Prunea, care a fost delegat de UEFA ca observator.

Într-un dialog postat pe contul de al fostului portar român, Pavel Nedved a dezvăluit că are o legătură specială cu România, iar acesta a transmis și un mesaj fanilor din țara noastră. „Îi salut pe oamenii din România, iubesc România. Tatăl meu vitreg era din România. E o țară grozavă. Toate cele bune oamenilor din România”, a afirmat cehul.

Cine este Pavel Nedved

Pavel Nedved și-a început cariera de fotbalist în 1990 și a evoluat pentru Skoda Plzen și Dukla Praga înainte de a se transfera la Sparta Praga în 1992. După patru ani în care a impresionat, câștigând și trei titluri de campion, mijlocașul a făcut pasul spre Serie A, poate cel mai important campionat din lume la acel moment, semnând cu Lazio.

Cehul și-a continuat evoluțiile extraordinare la formația din capitala Italiei, alături de care a cucerit un titlu, două Cupe ale Italiei și Cupa Cupelor. În vara lui 2001, Nedved a semnat cu Juventus, unde l-a înlocuit pe Zinedine Zidane, plecat la Real Madrid. „Bătrâna Doamnă” a plătit o sumă imensă, aproape 40 de milioane de euro, în schimbul mijlocașului.

Apogeul carierei lui Nedved a fost în 2003, când a câștigat Balonul de Aur după un sezon în care Juventus a luat titlul și a ajuns în finala UEFA Champions League. Premiul rămâne însă unul controversat chiar și două decenii mai târziu, o parte a lumii fotbalului considerând că Balonul de Aur ar fi trebuit să îi revină lui Thierry Henry, care avusese un an fantastic la Arsenal.

Cehul și-a încheiat cariera în 2009, la Juventus, unde a devenit mai apoi oficial al clubului. Nedved a reprezentat echipa națională a Cehiei în perioada 1994-2006, marcând 18 goluri în 91 de meciuri. Cea mai importantă performanță a sa la prima reprezentativă a fost calificarea în finala EURO 1996, pierdută în fața Germaniei.