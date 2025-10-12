Legendarul Balon de Aur, dezvăluire de senzație: „Tatăl meu era din România! O țară grozavă, o iubesc”. Video

Pavel Nedved, câștigătorul Balonului de Aur din 2003, a dezvăluit că tatăl său vitreg era din România. Fostul internațional ceh, care a evoluat în carieră pentru cluburi uriașe din Europa, precum Lazio sau Juventus, a vorbit despre relația sa specială cu România.
Pavel Nedved a acceptat în vara acestui an rolul de manager general al echipelor naționale ale Cehiei, iar în aceste zile se află alături de prima reprezentativă în Insulele Feroe, pentru meciul din preliminariile Cupei Mondiale, care se va disputa duminică, de la ora 19:00. Tot în Insulele Feroe se află și Florin Prunea, care a fost delegat de UEFA ca observator.
Într-un dialog postat pe contul de TikTok al fostului portar român, Pavel Nedved a dezvăluit că are o legătură specială cu România, iar acesta a transmis și un mesaj fanilor din țara noastră. „Îi salut pe oamenii din România, iubesc România. Tatăl meu vitreg era din România. E o țară grozavă. Toate cele bune oamenilor din România”, a afirmat cehul.
Pavel Nedved și-a început cariera de fotbalist în 1990 și a evoluat pentru Skoda Plzen și Dukla Praga înainte de a se transfera la Sparta Praga în 1992. După patru ani în care a impresionat, câștigând și trei titluri de campion, mijlocașul a făcut pasul spre Serie A, poate cel mai important campionat din lume la acel moment, semnând cu Lazio.
Cehul și-a continuat evoluțiile extraordinare la formația din capitala Italiei, alături de care a cucerit un titlu, două Cupe ale Italiei și Cupa Cupelor. În vara lui 2001, Nedved a semnat cu Juventus, unde l-a înlocuit pe Zinedine Zidane, plecat la Real Madrid. „Bătrâna Doamnă” a plătit o sumă imensă, aproape 40 de milioane de euro, în schimbul mijlocașului.
Apogeul carierei lui Nedved a fost în 2003, când a câștigat Balonul de Aur după un sezon în care Juventus a luat titlul și a ajuns în finala UEFA Champions League. Premiul rămâne însă unul controversat chiar și două decenii mai târziu, o parte a lumii fotbalului considerând că Balonul de Aur ar fi trebuit să îi revină lui Thierry Henry, care avusese un an fantastic la Arsenal.
Cehul și-a încheiat cariera în 2009, la Juventus, unde a devenit mai apoi oficial al clubului. Nedved a reprezentat echipa națională a Cehiei în perioada 1994-2006, marcând 18 goluri în 91 de meciuri. Cea mai importantă performanță a sa la prima reprezentativă a fost calificarea în finala EURO 1996, pierdută în fața Germaniei.