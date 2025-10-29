Sport

Legendarul Balon de Aur îi ia apărarea lui Vinicius Junior și sare la gâtul lui Xabi Alonso, după tensiunea de la El Clasico

Vinicius Junior primește sprijin din partea unui fost câștigător al Balonului de Aur, asta după ce a avut o ieșire nervoasă în momentul în care a fost schimbat în El Clasico.
Mihai Alecu
29.10.2025 | 10:20
Marco Van Basten sare în apărarea lui Vinicius Junior după scandalul de la El Clasico
Jucătorul brazilian a fost supărat pe decizia luată de Xabi Alonso, care l-a înlocuit în minutul 72, cu Rodrygo, și nu și-a ascuns supărarea pe care o are pe tehnicianul spaniol.

Vinicius Junior, apărat de Marco Van Basten, după gesturile nervoase făcute la El Clasico

El a fost surprins de camerele TV când gesticula nervos după ce arbitrul de rezervă i-a arătat numărul pe tabelă. De altfel, Vinicius Junior a continuat să aibă gesturi necontrolate, de frustrare, și a mers direct la vestiare după ce i-a lăsat locul pe teren lui Rodrygo. Pentru modul în care s-a comportat, acesta a fost criticat dur și s-a spus că nu este în regulă ca un jucător de nivelul său să aibă o asemenea atitudine, care dăunează echipei.

Totuși, există și oameni care îl susțin pe atacantul brazilian. Marco Van Basten, cel care a câștigat de 3 ori Balonul de Aur, oferit celui mai bun jucător din lume, și-a exprimat public susținerea pentru Vinicius Junior și nu este de acord cu decizia luată de Xabi Alonso. „De ce Xabi Alonso l-a înlocuit pe cel mai bun fotbalist de pe teren? Eu înțeleg reacția lui Vinicius Junior în acest context”, a spus olandezul, citat de Fabrizio Romano.

Vinicius Junior, aproape de bătaie cu Lamine Yamal

Vinicius Junior a fost în prim-plan și după fluierul final al partidei. Jucătorul lui Real Madrid s-a implicat în scandalul care a existat, după ce jucătorii formației blanco s-au dus la Lamine Yamal și i-au reproșat acestuia declarațiile făcute înainte de meci, în care spunea că trupa de pe Santiago Bernabeu a fost, de-a lungul istoriei, favorizată de arbitraj și așa a obținut multe din rezultatele pozitive.

Sud-americanul nu s-a putut abține și după un schimb de replici de la distanță, i-a făcut semn fotbalistului de la Barcelona că îl așteaptă la vestiare pentru a regla lucrurile. Totuși, forțele de ordine și stafful ambelor echipe au intervenit în timp util și au oprit orice fel de incident putea să se petreacă între cei doi jucători.

