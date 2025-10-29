Legendarul Balon de Aur îi ia apărarea lui Vinicius Junior și sare la gâtul lui Xabi Alonso, după tensiunea de la El Clasico

ADVERTISEMENT

Jucătorul brazilian a fost supărat pe decizia luată de Xabi Alonso, care l-a înlocuit în minutul 72, cu Rodrygo, și nu și-a ascuns supărarea pe care o are pe tehnicianul spaniol.

Vinicius Junior, apărat de Marco Van Basten, după gesturile nervoase făcute la El Clasico

El a fost surprins de camerele TV când gesticula nervos după ce arbitrul de rezervă i-a arătat numărul pe tabelă. De altfel, Vinicius Junior a continuat să aibă gesturi necontrolate, de frustrare, și a mers direct la vestiare după ce i-a lăsat locul pe teren lui Rodrygo. Pentru modul în care s-a comportat, acesta a fost criticat dur și s-a spus că nu este în regulă ca un jucător de nivelul său să aibă o asemenea atitudine, care dăunează echipei.

ADVERTISEMENT

Totuși, există și oameni care îl susțin pe atacantul brazilian. Marco Van Basten, cel care a câștigat de 3 ori Balonul de Aur, oferit celui mai bun jucător din lume, și-a exprimat public susținerea pentru Vinicius Junior și nu este de acord cu decizia luată de Xabi Alonso. „De ce Xabi Alonso l-a înlocuit pe cel mai bun fotbalist de pe teren? Eu înțeleg reacția lui Vinicius Junior în acest context”, a spus olandezul, citat de

Vinicius Junior, aproape de bătaie cu Lamine Yamal

și după fluierul final al partidei. Jucătorul lui Real Madrid s-a implicat în scandalul care a existat, după ce s-au dus la Lamine Yamal și i-au reproșat acestuia declarațiile făcute înainte de meci, în care spunea că trupa de pe Santiago Bernabeu a fost, de-a lungul istoriei, favorizată de arbitraj și așa a obținut multe din rezultatele pozitive.

ADVERTISEMENT

Sud-americanul nu s-a putut abține și după un schimb de replici de la distanță, i-a făcut semn fotbalistului de la Barcelona că îl așteaptă la vestiare pentru a regla lucrurile. Totuși, forțele de ordine și stafful ambelor echipe au intervenit în timp util și au oprit orice fel de incident putea să se petreacă între cei doi jucători.