Legendarul Bjorn Borg a vorbit în premieră despre dependența de droguri: „Mor, nu văd nicio lumină”

Legendarul Borg s-a făcut cunoscut prin loviturile puternice, calmul incredibil și rezistența mentală, însă retragerea sa timpurie a șocat pe toată lumea. Suedezul își povestește viața tumultoasă de după tenis în cartea sa autobiografică.

„Bătăile inimii” lui Bjorn Borg. De la petreceri nebunești la diagnosticul de cancer de prostată

Ajuns la 69 de ani, legendarul Bjorn Borg lansează o carte autobiografică numită „Heartbeats (n.r. – Bătăi de inimă)”, în care își dezvăluie toate poveștile secrete din viața sa. De la cariera în tenis și momentul retragerii, până la episodul în care și-a văzut moartea cu ochii, dependența de droguri și la diagnosticul de cancer, suedezul nu ratează în carte niciun aspect al vieții sale demne de Hollywood.

Borg a fost un superstar al tenisului în anii ’70-’80, însă a luat decizia surprinzătoare de a se retrage la doar 25 de ani: „Tot ce puteam gândi era cât de mizerabilă îmi devenise viața”, a spus el despre decizia luată, conform

Câte titluri de Grand Slam are Bjorn Borg? Suedezul a ieșit victorios de 5 ori consecutiv la Wimbledon

De-a lungul carierei sale destul de scurte, Borg a reușit să câștige 11 titluri de Grand Slam, dintre care a fost câștigător la Wimbledon în cinci ani consecutivi. După ce John McEnroe a pus capăt dominației sale, iar la 2 luni distanță l-a învins și în finala de la US Open, suedezul a decis să-și agațe racheta în cui la scurt timp, iar viața lui a devenit foarte haotică.

„Ne respectam foarte mult, toţi trei. Ne luptam să fim cei mai buni din lume. Pentru a face asta, nu poţi fi cel mai bun prieten”, spunea Borg despre relația cu rivalii John McEnroe și Jimmy Connors. „Acum, eu şi John suntem prieteni foarte buni. Ne vedem, ieşim la cină, vorbim despre tenisul de astăzi. Nu vorbim niciodată despre meciurile vechi”, a mai dezvăluit el.

Bjorn Borg are 66 de titluri la simplu, iar la Wimbledon are un record de 41 de victorii consecutive. Fostul tenismen suedez a petrecut o perioadă de 109 săptămâni pe prima poziție a clasamentului mondial.

Bjorn Borg și-a văzut moartea cu ochii și s-a confruntat cu dependența de droguri

La scurt timp după ce s-a retras, Bjorn Borg a căzut în patima drogurilor: „Prima dată când am încercat cocaina (în 1982, la un an după retragere) am avut același tip de adrenalină pe care îl simțeam în tenis”.

Tot în anul 1982, combinația letală dintre alcool și droguri a fost cât pe ce să îi fie letal într-o seară în care se afla în Olanda: „Simt pământul mișcându-se sub picioare. E ca și cum aș pluti; nu pot înainta. Trebuie să trecem un pod, un pod olandez tipic, peste un canal unde casele-plutitoare se leagănă. În acel moment, mă prăbușesc. Totul se întunecă și se întâmplă de neimaginat.

Mor. Nu văd nicio lumină, nici un film al vieții mele; totul pur și simplu dispare. Inima mea nu mai bate, pentru că acum s-a oprit. Și chiar înainte de a se întuneca totul, mă gândesc: cum s-a putut ajunge aici?”

Seara începuse cu o cină liniștită, dar a degenerat rapid într-un amestec letal de alcool și droguri. Borg povestește: „Am întâlnit oameni pe care îi știam din afara lumii tenisului. Dintr-una în alta, s-au adăugat droguri, alcool și pastile. După o noapte foarte scurtă, am mers spre terenul de tenis cu tatăl meu. I-am spus: «Mă simt foarte rău, nu pot juca.» El mi-a răspuns că va fi bine. Și atunci, bum, m-am prăbușit”, povestește Borg într-un pasaj al autobiografiei sale.

„Un deceniu pierdut”. Borg a fost nevoit să facă spălături stomacale în 1989

Conform spuselor lui Borg, anii ’80 au reprezentat un deceniu pierdut pentru fostul tenismen. În 1989 el a fost dus de urgență la spital pentru spălături stomacale, în urma unei „nopți sălbatice în Italia”, deși multă lumea a crezut că ar fi fost vorba de o tentativă de sinucidere: „Odată ce vedeam drogurile, eram la mila lor pentru restul serii. Nu mă puteam opri”, a recunoscut Borg.

Bjorn Borg a fost căsătorit cu românca Maria Simionescu

însă foarte scurtă. Doar 4 ani a durat căsnicia dintre cei doi, având în vedere viața zbuciumată pe care o ducea fostul sportiv. Cei doi nu au niciun copil împreună, primul fiu al lui Borg, Robin, venind din relația cu modelul suedez Jannike Bjorling. „Viața mea era un iad. Alți oameni s-ar fi sinucis”, povestește el în cartea sa, motiv pentru care nu a putut să aibă grijă de fiul său, așa că părinții lui s-au ocupat de creșterea lui Robin.

În 2003, când i s-a născut al doilea fiu, viața lui Borg devenise deja mult mai liniștită. „Leo locuiește aici (în Suedia), dar joacă tenis și călătorește mult. Robin a împlinit 40 de ani luna aceasta. Are viața bine pusă la punct, este manager de hochei pe gheață și are doi copii minunați. Ne vedem cât de des putem”, spunea Borg în presa din Suedia.

Bjorn Borg, diagnosticat cu cancer de prostată: „O tratez ca pe o finală la Wimbledon”

Anul trecut, Bjorn Borg a fost operat în legătură cu cancerul de prostată cu care a fost diagnosticat, iar în acest moment se află în remisie. El a recunoscut că momentul în care a aflat despre boala ascunsă din corpul său a fost un punct de cotitură și un moment foarte dificil din punct de vedere psihologic.

„Am vorbit cu doctorul și mi-a spus că situația este foarte, foarte gravă. Mi-a spus că există celule canceroase adormite și că va fi o luptă în viitor… la fiecare șase luni fac analize. Ultima dată le-am făcut acum două săptămâni. Este ceva cu care trebuie să trăiesc”, a dezvăluit Bjorn Borg. În ultimul capitol al memoriilor sale, care vor fi lansate săptămâna viitoare în Marea Britanie și SUA, Borg descrie lupta cu cancerul ca pe o „ultimă finală la Wimbledon”.

Întrebat de ce a ales să povestească toate aceste lucruri la bătrânețe, Bjorn Borg a explicat că este foarte important pentru el să aibă un început foarte bun în viață, dar și un final pe măsură.

Ce este cancerul de prostată. Cum apare și care sunt simptomele

Cancerul de prostată este o formă de cancer care apare într-o glandă foarte mică de sub vezica urinară, numită prostată. Acea glandă este responsabilă pentru producerea unei părți din lichidul seminal. Este unul dintre cele mai frecvente tipuri de cancer la bărbați și apare, în general, după vârsta de 50 de ani.

Cancerul de prostată poate apărea din cauza vârstei înaintate, a antecedentelor familiale sau a unei diete bogate în grăsimi și a unui stil de viață sedentar. Printre simptome se regăsesc dificulățile în urinare, nevoie frecventă de a urina, sânge în urină, durere în timpul procesului de micțiune, dar și dureri persistente la spate, șolduri sau pelvis.