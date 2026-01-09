Legendarul Burak Yilmaz, declarații fabuloase despre Mircea Lucescu după Gaziantep – FC Argeș 2-1: „Îmi este ca un tată”. Ce a spus despre barajul Turcia – România

ADVERTISEMENT

FC Argeș a disputat un meci amical în Antalya împotriva lui Gaziantep, echipă pentru care evoluează trei fotbaliști români și care îl are ca antrenor pe marele fost fotbalist turc Burak Yilmaz. Legendarul atacant a vorbit despre întâlnirea din martie dintre Turcia și România și a avut doar cuvinte frumoase pentru Mircea Lucescu, care i-a fost selecționer în perioada 2017-2019.

Lui Burak Yilmaz îi este frică de România! Ce a spus înaintea meciului din barajul pentru Campionatul Mondial

Chiar dacă a terminat grupa preliminară pentru Campionatul Mondial pe locul al treilea, în spatele Austriei și a Bosniei & Herțegovina, România mai are o șansă să meargă în această vară în SUA dacă va reuși să treacă de baraj.

ADVERTISEMENT

În semifinala barajului, „tricolorii” lui Lucescu vor întâlni Turcia, una dintre cele mai puternice și în formă adversare pe care puteau să o aibă. Cu ocazia amicalului dintre Gaziantep și FC Argeș, Burak Yilmaz, antrenorul echipei turce, a dezvăluit că meciul este extrem de periculos pentru naționala țării sale. Totodată, el a declarat că Mircea Lucescu îi este ca un tată, după ce „Il Luce” a fost selecționerul „semilunii” timp de doi ani.

„Aceste tipuri de meciuri sunt mereu periculoase. Va fi un singur meci, iar România are o echipă foarte talentată, în frunte cu Mircea Lucescu, care este o legendă și îmi este ca un tată. Trebuie să fim atenți, mai ales că jucăm acasă. Vrem să câștigăm, dar suntem siguri că va fi un meci dificil”, a spus Burak Yilmaz după meciul cu FC Argeș.

ADVERTISEMENT

Burak Yilmaz are sub comandă trei români. Ce spune despre „tricolori”

Burak Yilmaz nu are nici măcar o lună pe banca lui Gaziantep și încă se află în proces de a-și cunoaște pe deplin toți fotbaliștii. Pentru partea a doua a sezonului, el va avea la dispoziție nu mai puțin de trei internaționali români. Deian Sorescu și Alexandru Maxim sunt jucători importanți ai clubului, în timp ce Denis Drăguș și-a petrecut cea mai bună partea a carierei la Gaziantep, iar acum a revenit sub formă de împrumut pentru restul stagiunii.

ADVERTISEMENT

iar Burak Yilmaz a vorbit la final atât despre formația din SuperLiga României, cât și despre jucătorii români pe care îi are sub comandă: „Este o echipă foarte bună (n.r. – FC Argeș), foarte dificilă. Știu că sunt pe locul cinci în campionat. A fost un amical foarte frumos, iar cel mai important este că toată lumea a ieșit sănătoasă. Suntem focusați pentru următorul meci oficial.

Da, sunt foarte fericit să lucrez cu românii din echipa mea. Sunt adevărate caractere și fotbaliști foarte buni și foarte talentați. Mai au nevoie să se pregătească puțin, dar sunt sigur că vor munci din greu și ne vor ajuta enorm”, a mai spus Burak Yilmaz după meciul cu piteștenii.

ADVERTISEMENT

Denis Drăguș a ajuns în cantonamentul lui Gaziantep în urmă cu doar două zile

Denis Drăguș este jucătorul celor de la Trabzonspor, însă el a fost împrumutat în prima parte a sezonului la Eyupspor, acolo unde nu s-a bucurat de minutele de joc la care s-ar fi așteptat. Tocmai din această cauză, clubul a întrerupt împrumutul și l-a trimis pentru a doua jumătate a stagiunii la Gaziantep, echipă pentru care atacantul român a performat foarte bine înainte de EURO 2024.

Atacantul naționalei lui Mircea Lucescu, care va fi suspendat pentru barajul cu Turcia, Ultima dată când a jucat pentru Gaziantep, Denis Drăguș a înscris de 14 ori în Superliga Turciei într-un singur sezon.

31 de goluri a marcat Burak Yilmaz pentru naționala Turciei

4 este numărul cluburilor antrenate de Burak Yilmaz în cariera sa: Beșiktaș, Kayserispor, Kasımpașa și Gaziantep