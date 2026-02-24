Legendarul Fabio Capello a făcut praf tactica lui Cristi Chivu pentru Inter – Bodo/Glimt 1-2: „Fumau o țigară până să ajungă mingea la ei”

ADVERTISEMENT

Legendarul fost antrenor italian, Fabio Capello, a analizat jocul lui Inter, echipă care după dubla manșă cu Bodo/Glimt. Evoluția pe care trupa nerazzurrilor a avut-o l-a nemulțumit total pe fostul tehnician.

Fabio Capello, critici pentru jocul lui Inter după eșecul cu Bodo/Glimt

Fabio Capello nu s-a abținut și a fost extrem de critic cu cei de la Inter, asta după ce formația de pe Giuseppe Meazza a pierdut și manșa retur cu Bodo/Glimt, 1-2, după ce a pierdut în tur cu 1-3. Italianul a criticat stilul de joc prestat de

„Nu a fost acel Inter cu viteza necesară pentru a învinge și a obține o calificare. Ocaziile mari au venit numai din lovituri libere sau cornere. Inter s-a văzut puțin pe fază ofensivă. Bodo nu a jucat nimic în prima repriză, au stat la cutie. Nu a avut viteză Inter pentru a-i învinge pe norvegieni.

Au continuat cu această lentoare, cu încercare mereu să intre pe centru, unde trebuia să își dea seama că pe acolo nu puteau. Cum să încerci pe ceva ce nu merge? Norvegienii fumau o țigară până să ajungă mingea la ei”, a spus Fabio Capello, la microfonul Sky Sport.

Bodo/Glimt nu este la prima ispravă împotriva unei echipe din Italia. În urmă cu mai mulți ani o bătea pe AS Roma, condusă de Jose Mourinho, 6-1, iar anul trecut a eliminat-o pe Lazio din Europa League și a ajuns până în faza semifinalelor.

Inter rămâne cu două competiții în care se poate lupta pentru trofee: Serie A și Cupa Italiei

Inter s-a descurcat mult mai bine pe plan intern până acum, iar după 26 de etape are 64 de puncte și un avans de 10 puncte față de locul 2 din Serie A, ocupat de marea rivală, AC Milan. Formația condusă de Cristi Chivu are acum, în etapa viitoare, un meci pe teren propriu cu Genoa, formație patronată de Dan Șucu.

Pentru cei de la Inter mai rămâne și Cupa Italiei, acolo unde urmează să se dueleze în dublă manșă cu Como, una dintre surprizele sezonului din Italia, trupă antrenată de Cesc Fabregas.