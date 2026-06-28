Legendarul fotbalist al Stelei, critic la adresa FCSB: „Joacă doar din vorbe”. Cum vor arăta roș-albaștrii în noul sezon

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FCSB a avut un sezon trecut dezamăgitor, iar acest lucru a avut ca și principală cauză lipsa inspirației din perioada de transferuri. Nici de această dată clubul patronat de Gigi Becali nu pare să fie foarte activ în perioada de mercato, iar Gabi Balint (63 de ani) crede că roș-albaștrii vor avea o nouă prestație ștearsă în următoarea stagiune.

Gabi Balint nu are încredere în FCSB nici în sezonul următor

FCSB și-a salvat sezonul dezastruos pe ultima sută de metri, reușind să obțină un loc în cupele europene cu ajutorul barajelor din play-out. Gigi Becali s-a bazat la începutul sezonului pe transferul

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În pauza de iarnă, ambii au părăsit echipa. Alibec și-a reziliat contractul și a revenit la Farul, în timp ce Dennis Politic a fost împrumutat la FC Hermannstadt, formație ce a retrogradat în Liga a II-a. Nici de această dată FCSB nu pare că se grăbește cu achizițiile, iar echipa deja a ajuns în Olanda, unde efectuează stagiul de pregătire. Gabi Balint, legenda Stelei, crede că cei de la FCSB oferă mai multe vorbe decât fapte și este de părere că vor avea un nou sezon eșuat.

„Eu cred că FCSB va fi ca anul trecut. Tot așa, prin vorbe… O să joace mai mult prin vorbe și mai puțin prin rezultate. Acum, la fel, că aducem jucători… că băgăm bani… să-i vedem! Trebuie aduși jucători”, a spus Gabi Balint, conform

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Poate rata FCSB un nou play-off? Opinia lui Gabi Balint

Nimeni nu s-ar fi așteptat la începutul sezonul trecut că FCSB, campioana ultimelor două sezoane, să nu se poată clasa nici măcar printre primele șase echipe la finalul celor 30 de etape din sezonul regulat. De această dată, Gigi Becali vrea să evite o astfel de contraperformanță și este gata să plătească bani buni pe fotbaliști din străinătate, însă transferurile întârzie.

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FCSB s-a întârit doar prin Ronny Labonne și se află în discuții avansate cu un atacant pe care fosta campioană este gata să plătească 1,5 milioane de euro. De asemenea, însă cei doi încă au contracte cu cluburile lor.

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Întrebat dacă FCSB riscă să rateze un nou play-off în SuperLiga României, Gabi Balint a fost rezervat: „(n.r. Nu o să prindă play-off-ul?) Nu știu, nu pot să mă pronunț acum despre acest lucru, dar anul trecut au vorbit mult, că fac, că dreg, că nu știu ce. Să vedem dacă o să aducă ceva”, a subliniat Gabi Balint.