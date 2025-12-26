Legendarul fotbalist englez, scandalizat de decizia Premier League care a făcut înconjurul lumii: „Nu-mi vine să cred!”

ADVERTISEMENT

Data de 26 decembrie 2025 va fi o premieră pentru ultimele decenii în Premier League. Meciul Manchester United – Newcastle va fi singura partidă care se va disputa de Boxing Day, iar o legendă a fotbalului britanic s-a revoltat profund.

Legenda din Premier League condamnă decizia luată de Boxing Day

Boxing Day este o sărbătoare cu rădăcini adânci în tradiția din Anglia. În ceea ce privește fotbalul, de obicei, pe 26 decembrie se jucau între cinci și opt meciuri din cadrul etapei în care se află Premier League.

Anul acesta, doar Alan Shearer, fostul mare atacant englez, a contestat această decizie și nu își explică de ce s-a ajuns aici.

„Încotro se îndreaptă lumea? Nu-mi vine să cred că există un singur meci de a doua zi de Crăciun. Aș fi pierdut fără fotbal în perioada sărbătorilor. Nu-mi amintesc când am avut liber ultima zi de Boxing Day.

Chiar și acum, am lucrat mereu în a doua zi de Boxing Day. Am continuat să lucrez chiar și după ce am terminat, oferindu-mă voluntar pentru Meciul Zilei. Pare o nebunie că există un singur meci în a doua zi de Boxing Day. Mi se pare foarte ciudat”, a declarat Shearer, citat de

Alan Shearer, surclasat de Erling Haaland. La ce capitol a fost depășit

Legendarul Alan Shearer, lider în topul marcatorilor din Premier League, a fost depășit la un capitol de Erling Haaland. Norvegianul din atacul lui Manchester City a atins o bornă importantă în cariera sa la începutul lunii decembrie 2025.

Mai exact, . Performanța vârfului a fost obținută în 111 meciuri, iar anteriorul record era deținut de Shearer, care reușise aceeași performanță în 123 de partide.