Legendarul Gigi Buffon, reacție fermă după tot scandalul de la naționala Italiei: ”L-aș fi ales pe Conte”

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După ratarea calificării la Cupa Mondială, Italia a fost zguduită de un nou scandal. Refuzați de Pep Guardiola, directorul tehnic Paolo Maldini și colaboratorul său Leonardo s-au reorientat către Andrea Pirlo. Doar că numirea acestuia a fost blocată de președintele federației, Giovanni Malago, iar cei doi foști mari fotbaliști și-au prezentat demisiile.

Gigi Buffon, mâhnit de tot scandalul de la naționala Italiei

În cele din urmă, , cel care a adus ultimul trofeu pentru ”squadra azzurra”: EURO 2020. Deși îi apreciază calitățile de antrenor, fostul mare portar Gianluigi Buffon nu a uitat că acesta a plecat de la cârma naționalei în 2023 pentru a semna pe bani mulți cu qatarezii de la Al Sadd.

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”Mancini este o alegere solidă din punct de vedere tehnic, deoarece a demonstrat un joc funcțional pentru un proiect. Dacă aș fi PSG, Bayern, Real Madrid, Juventus, un club mare, l-aș lua în considerare.

Dacă fi fost director tehnic aș fi stabilit obiectiv principal calificarea la Cupa Mondială de peste patru ani. Pe baza acestui lucru, l-aș fi ales pe Conte, apoi pe Baldini și așa mai departe. Dar trebuie să ai curajul de a lua decizii și abilitatea de a le comunica tuturor, inclusiv presei.

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Prea des aud oameni spunând: ‘Aceasta este persoana potrivită’, fără niciun motiv clar. Bine, dar acestea sunt alegeri instinctive, nu atent gândite. Mai întâi vine proiectul, apoi persoana potrivită”, a declarat Buffon, într-un interviu pentru .

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De ce s-a opus reveniri lui Mancini

După plecarea lui Luciano Spalletti de la cârma naționalei Italiei, în vara anului 2025, s-a vehiculat o posibilă revenire a lui Mancini. Buffon a recunoscut că la acel moment s-a opus unei asemenea variante și a susținut instalarea lui Gennaro Gattuso.

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”Am avut un rol important, dar nu am avut ultimul cuvânt. La acea vreme, Gattuso era cel mai bun de pe piață pentru acel rol. Timpul era scurt, iar play-off-urile erau practic sigure: trebuia să motivăm o echipă oarecum abătută și să-i redăm entuziasmul și sentimentul de mândrie.

Cred că știu fotbal, știu că un rezultat nu se judecă după un cartonaș roșu sau o penalizare în plus sau în minus. Trebuie să trăiești ziua de zi și să înțelegi dinamica care se dezvoltă între echipă și antrenor și rareori am simțit o asemenea armonie, respect și unitate”, a spus el.

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Ce ar fi însemnat venirea lui Guardiola la naționala Italiei

Fostul căpitan al multiplei campioane mondiale s-a arătat indignat de modul cum a fost blocată venirea lui Andrea Pirlo la conducerea echipei naționale, deși , și a mărturisit că a refuzat un post în cadrul federației pe care i l-a propus Paolo Maldini.

”Mă bucur că Andrea a evitat un drum atât de dificil, având în vedere că premisele nu erau cele mai bune. Discuția despre apropierea sa de o casă de pariuri din Rusia a fost o încercare politică, stângace și nereușită de a-l eticheta drept ‘neprezentabil’.

(n.r. – Cum ar fi fost Guardiola?) Numai numele lui mi-ar fi dat un impuls și am fi avut nevoie de el. Dar chiar și cu el, nu ar fi existat nicio certitudine a rezultatelor: este cel mai mare de 30 de ani, dar a antrenat cluburi. Echipa națională este altceva.

A fost minunat să vorbesc cu Maldini și Leonardo. Mi-au oferit un rol de manager al echipei naționale, coordonator al tuturor echipelor naționale. Entuziasmul lor m-a făcut să ezit, dar m-am ținut m-am ținut pe poziții și am refuzat.

Din 1991 până astăzi nu mi-am permis mai mult de 20 de zile sabatice și era timpul să mă dedic celor care mi-au fost aproape: soției, copiilor și părinților mei. Trebuie să mă reîncarc”, a afirmat Gianluigi Buffon.