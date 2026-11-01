Legendarul Lothar Matthaus îl pune la zid pe Vinicius: „El este problema lui Real Madrid!”. Ce i-a cerut lui Jose Mourinho

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Lothar Matthaus (65 de ani), fostul mare internațional german și câștigător al în 1990, a lansat un atac extrem de dur la adresa lui Vinicius Junior. Legenda panzerelor consideră că Real Madrid joacă mai bine în absența brazilianului și i-a transmis lui Jose Mourinho că ar trebui să ia măsuri în privința acestuia, mai exact să-l lase pe banca de rezerve.

Lothar Matthaus, atac fără menajamente la adresa lui Vinicius: „Real Madrid funcționează mai bine fără el”

Într-o intervenție pentru publicația germană BILD, Matthaus a explicat că rezultatele recente ale madrilenilor, obținute în perioada în care Vinicius nu a fost disponibil, reprezintă un argument pentru criticile sale. Brazilianul a lipsit din El Clasico, , din cauza suspendării de patru etape primită pentru că și-a tras de par un adversar, iar fostul mijlocaș german consideră că echipa a arătat mai multă disciplină fără el.

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„Sunt curios să văd ce va face Real Madrid cu Vinicius Junior. Fără el, echipa funcționează mai bine”, a declarat Matthaus, potrivit BILD. Fostul căpitan al Germaniei a continuat în aceeași notă și a descris comportamentul brazilianului drept o problemă pentru vestiar și pentru imaginea clubului. În opinia sa, atitudinea și limbajul corporal al atacantului afectează unitatea echipei, iar conducerea ar trebui să intervină.

Comparație dură cu Harry Kane: „Este un gentleman, iar Vinicius nu”

Matthaus a adus în discuție și clasamentul Balonului de Aur 2026, câștigat de . Germanul a apreciat comportamentul atacantului lui Bayern Munchen și l-a folosit drept exemplu atunci când a vorbit despre Vinicius.

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„M-am bucurat că Vinicius nu a fost printre primii zece la Balonul de Aur. Asta îl diferențiază pe Harry Kane: este un om care înțelege lucrurile, își face timp pentru ceilalți și este un gentleman. Vinicius nu este așa”, a fost comparația făcută de fostul mare fotbalist.

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Brazilianul a încheiat pe locul 17 în ierarhia din acest an, cu numai 26 de puncte, în timp ce Kane a câștigat trofeul, fiind urmat de Kylian Mbappe și Lamine Yamal. Pentru Vinicius, cea mai bună clasare rămâne locul secund din 2024, atunci când a pierdut trofeul în fața lui Rodri.

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Matthaus îi cere lui Mourinho să ia măsuri: Vinicius, pe banca de rezerve!

Fostul internațional german nu s-a limitat la critici și a transmis un mesaj direct conducerii lui Real Madrid și lui Jose Mourinho. Matthaus consideră că președintele clubului ar trebui să aibă o discuție serioasă cu atacantul, iar antrenorul portughez ar putea chiar să-l lase în afara primului „11”.

„Problema lui Real Madrid este Vinicius Junior. Când el nu este pe teren, echipa funcționează mai bine, este mai disciplinată, jucătorii se ajută reciproc și sunt uniți. Când joacă el, apare un ego uriaș, iar limbajul său corporal afectează echipa și clubul”, a susținut Matthaus.

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Acesta a adăugat că, în interesul lui Real Madrid, Florentino Perez ar trebui să intervină, iar Mourinho să nu ezite să-l treacă pe brazilian pe banca de rezerve, chiar și atunci când este apt de joc.