Legendarul Mircea Lucescu împlinește 80 de ani! Interviu de excepție din 1971 cu soția sa Neli

a avut o carieră impresionantă, însă totul a fost posibil și datorită liniștii de care a avut parte acasă. La ceas aniversar aducem în prim-plan un interviu extraordinar cu soția sa Neli, realizat în perioada de glorie ca jucător a lui Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu se poate mândri la 80 de ani cu o carieră de invidiat, dar viața alături de el nu a fost deloc una simplă. Și o spunea chiar soția sa Neli, într-un interviu de poveste realizat în 1971 de jurnalistul Ovidiu Ioanițoaia pentru ”Almanahul Sportul”. Redăm integral dialogul jurnalistului cu femeia care avea să-i fie alături o viață marelui ”Il Luce”.

Neli, aș vrea să scriu un reportaj cu tine! Mă privește surprinsă. Uluită. Până și micuțul Răzvan (n.r. – Răzvan Lucescu, care avea 2 ani la acel moment), care tot vrea s-o șteargă prin tribune, se oprește mirat, ascultând, simțind o primejdie.

– Cu mine?! Ce, nu-ți mai ajunge Mircea?!

Mi se pare mie că ești supărată pe gloria lui… Ce să-i faci, există și căsnicii în care nu soția este personajul numărul 1! În sfârșit, iartă-mi malițiozitatea, aș vrea să te întreb ceva, ceva serios. E greu să fii soția lui Mircea Lucescu?

– E greu, crede-mă, e tare greu. Toată lumea, cunoștințele, vecinii, fostele colege, mă fericesc, ba poate chiar mă invidiază într-un fel. Se uită, într-o dungă, la pantofii exotici, să zic, pe care mi i-a adus Mircea de nu știu unde, mă întreabă mereu ‘ei, ce ți-a mai cumpărat?’, sau ‘când vă luați mașină?’. Se pare că pentru foarte mulți, căsnicia cu un mare jucător – o, nu, nu mă refer neapărat la Mircea, el poate nu e chiar așa de mare – începe și se termină la aeroport, cu flori, cu valizele doldora. Și nu-i așa.

Sacrificiile alături de o celebritate

Și cum e, Neli Lucescu?

– E greu. Fotbalul e tot mai mult, cred eu, o luptă. Dură, cu implicații psihice profunde. Cu înțelegere pentru jucători din partea tuturor, dar mai ales din partea familiilor. Nu uita: grija ca Mircea să doarmă la ora cutare, ca pe Mircea să nu-l deranjeze vecinul cutare, ca Mircea să nu mănânce cutare lucru! În sfârșit, ceva aproape insuportabil: dorul. Sentimentul depărtării. Zecile de duminică petrecute în fața televizorului sau cu urechea la radio… Mă uit câteodată pe fereastră, vecinii se plimbă, braț la braț, Mircea cutreieră pe undeva, prin Banat sau, poate, prin Iran… Mă uit pe fereastră și-mi invidiez vecinii!

Asta-i tot?

– Nu. Mai e ceva. Frica.

Frica? Nu-i, oare, un termen prea tare? Dă-mi un exemplu!

– Era înainte de Mexic. Echipa se calificase, Mircea era mulțumit, poate chiar fericit… Dinamo juca la Petroșani, meciul începuse de câteva minute, Jiul ataca. În sfârșit, un contraatac, Mircea ia balonul, crainicul strigă fault… Apoi o pauză de câteva secunde… O voce mai gravă, rostită parcă într-o catedrală: ‘se pare că e un accident mai grav’. Atât. Mircea n-a mai reluat jocul. În clipa aceea mi s-a făcut frică, m-am gândit la o fractură. M-am gândit că Mircea va pierde Mexicul, visul lui cel mai mare, pentru care se bătuse și pe care, poate, îl merita între primii… Am închis radioul. Am plâns toată noaptea. Abia a doua zi am aflat că n-a fost decât un fleac!

Cea mai mare calitate a lui Mircea Lucescu

Ascultă, Neli, meciul e gata să-nceapă… O ultimă întrebare. Care crezi că este cea mai mare calitate a fotbalistului Lucescu?

– Ei, asta e treaba ta! Tu ce crezi?

La urma-urmei, poate ai dreptate, dar aici nu ești la radio! Eu sunt cel care iau interviul. Eu nu cred nimic. Eu întreb.

– Ambiția. Mai multă ambiție decât talent. Talent înnăscut.

Au trecut 54 de ani de la acest interviu fabulos și Neli i-a rămas fidelă lui Mircea Lucescu, a cărui notorietate a crescut cu fiecare zi. , așa cum a povestit Andrei Vochin la emisiunea ”Oldies But Goldies”, după care a urmat o carieră impresionantă în antrenorat.

Au fost zile și nopți în care actualul selecționer al naționalei României a pus pe planul doi familia pentru dragostea sa cea mare: fotbalul. Și Neli Lucescu, ca o soție iubitoare, a înțeles că o astfel pasiune nu poate fi stopată. Tot ce a făcut a fost să-i rămână aproape omului căruia i-a jurat credință veșnică.