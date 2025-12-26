Sport

Legendarul patron din La Liga a pierdut o sumă uluitoare de bani într-un cazino din București: „S-a întâmplat după un meci cu Steaua”

Ce dezvăluiri a făcut Ioan Becali despre un patron legendar din La Liga. Cum a pierdut omul de afaceri o sumă amețitoare de bani, după un meci cu Steaua!
Catalin Oprea
26.12.2025 | 21:52
Legendarul patron din La Liga a pierdut o suma uluitoare de bani intrun cazino din Bucuresti Sa intamplat dupa un meci cu Steaua
Ioan Becali, dezvăluiri ireale despre un patron legendar din La Liga / Foto: colaj FANATIK
Ioan Becali a povestit, în exclusivitate pentru FANATIK, o întâmplare incredibilă cu un patron celebru din La Liga, după un meci disputat de echipa acestuia cu Steaua București.

Ioan Becali, dezvăluiri ireale despre un patron legendar din La Liga după un meci cu Steaua

Este vorba despre Gregorio Jesus Gil y Gil, finanțatorul celor de la Atletico Madrid, decedat pe 14 mai 2004 la 71 de ani. Atletico a înfruntat-o pe Steaua, pe 20 noiembrie 1996, în etapa a 5-a din Grupa B a Ligii Campionilor.

Partida de la București s-a terminat la egalitate, 1-1, după ce în tur madrilenii s-au impus fără drept de apel cu 4-0. La finalul confruntării nedecise, Gregorio Jesus Gil y Gil a mers alături de Giovanni Becali să joace la ruletă.

Câți bani a pierdut Gregorio Jesus Gil y Gil la cazino în București

Omul care a condus destinele lui Atletico Madrid din 1987 până în 2003 nu a fost deloc norocos. A pierdut 400.000 de euro și a avut nevoie să se împrumute și de la Giovanni Becali la momentul respectiv.

„Atletico a venit și a jucat cu Steaua. S-au cazat la Crowne Plaza, cred. Eu am fost acolo, m-am văzut cu el. A pierdut 400.000 de euro într-o noapte la cazino în București, după un meci cu Steaua. I-a luat și din cardurile de credit de pe care a scos bani.

Nu îi dădea bancomatul prea mulți bani. M-am dus, am adunat de acasă de la fiecare machedon și i-am dat bani. A pierdut vreo 400.000 de euro atunci. A pierdut și banii mei, pe care i-am dat lui.

Mi i-a dat peste câteva luni la Madrid. Mi-a zis să îi aduc bani. Nu aveam, dar am făcut rost. Juca la ruletă, am stat cu el acolo”, a declarat Ioan Becali, la „Giovanni Show”.

Ioan Becali, dezvăluiri uluitoare despre un patron legendar din La Liga

