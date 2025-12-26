Legendarul patron din La Liga a pierdut o sumă uluitoare de bani într-un cazino din București: „S-a întâmplat după un meci cu Steaua”

ADVERTISEMENT

Ioan Becali a povestit, în exclusivitate pentru FANATIK, o întâmplare incredibilă cu un patron celebru din La Liga, după un meci disputat de echipa acestuia cu Steaua București.

Este vorba despre Gregorio Jesus Gil y Gil, finanțatorul celor de la Atletico Madrid, decedat pe 14 mai 2004 la 71 de ani. Atletico a înfruntat-o pe Steaua, pe 20 noiembrie 1996, în etapa a 5-a din Grupa B a Ligii Campionilor.

Partida de la București s-a terminat la egalitate, 1-1, după ce în tur madrilenii s-au impus fără drept de apel cu 4-0. La finalul confruntării nedecise, Gregorio Jesus Gil y Gil a mers alături de Giovanni Becali să joace la ruletă.

Câți bani a pierdut Gregorio Jesus Gil y Gil la cazino în București

Omul care a condus destinele lui Atletico Madrid din 1987 până în 2003 nu a fost deloc norocos. A pierdut 400.000 de euro și .

„Atletico a venit și a jucat cu Steaua. S-au cazat la Crowne Plaza, cred. Eu am fost acolo, m-am văzut cu el. A pierdut 400.000 de euro într-o noapte la cazino în București, după un meci cu Steaua. I-a luat și din cardurile de credit de pe care a scos bani.

Nu îi dădea bancomatul prea mulți bani. M-am dus, am adunat de acasă de la fiecare machedon și i-am dat bani. A pierdut vreo 400.000 de euro atunci. A pierdut și banii mei, pe care i-am dat lui.

Mi i-a dat peste câteva luni la Madrid. Mi-a zis să îi aduc bani. Nu aveam, dar am făcut rost. Juca la ruletă, am stat cu el acolo”, a

