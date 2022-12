Legendarul Pele, mesaj de pe patul de spital pentru o vedetă de la Mondiale: ”Mulțumesc, prietene!”

Pele duce o luptă crâncenă împotriva cancerului și a fost internat din nou în spital. Din fericire, fanii, dar și starurile actuale ale fotbalului mondial, au primit vestea că starea sa se ameliorează. Lucru confirmat și de faptul că legenda braziliană urmărește cu atenție ceea ce se întâmplă la Cupa Mondială din Qatar.

Edson Arantes do Nascimento „Pele” se află sub tratament pentru cancer metastazic. Săptămâna trecută, el a ajuns la spitalul Albert Einstein cu umflături pe tot corpul și insuficiență cardiacă. Iar informațiile au fost că chimioterapia nu mai dă rezultate.

Câteva zile mai târziu, au apărut informaţii conform cărora Pele suferea şi de o infecţie respiratorie. Una apărută după ce fostul fotbalist a contractat Covid-19 în urmă cu o lună, potrivit fiicelor sale.

În timp ce veștile legate de starea sa de sănătate nu erau bune, au curs mesajele de încurajare. Între vedetele care au ținut să reacționeze numărându-se și Kylian Mbappe, care a rămas într-o relație bună cu Pele, după ce l-a întâlnit în 2019.

Superstarul din atacul Franței a făcut apel la întreaga omenire să se roage pentru sănătatea fostului fotbalist. ”Rugați-vă pentru Rege”, a fost mesajul lui Kylian Mbappe pe rețelele de socializare.

Zilele au trecut și, între timp, . ”Starea de sănătate a lui Pele se ameliorează progresiv.

Pacientul prezintă semne vitale stabile şi continuă să fie ţinut într-un salon normal de spital, fără să fie internat la secţia de terapie intensivă”, se arată într-un comunicat oferit de conducerea spitalului Albert Einstein.

Fapt pe care-l relevă și faptul că Pele este extrem de atent la ceea ce se întâmplă la Cupa Mondială. O probează și faptul că a răspuns mesajului de încurajare al lui Mbappe. Felicitându-l pe francez și pentru faptul că .

“Mulţumesc, Mbappe. Mă bucur să văd că ai doborât încă unul dintre recordurile mele la această Cupă Mondială, prietene”, a scris Pele pe reţelele de socializare.

Thank you, . I’m happy to see you breaking another one of my records in this Cup, my friend! ❤️🙏🏾

— Pelé (@Pele)