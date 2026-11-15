Legendarul Romario l-a distrus pe Carlo Ancelotti: „Ia-ți lucrurile și pleacă!”

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Carlo Ancelotti traversează un moment complicat pe banca naționalei Braziliei. , scor 2-3, într-un meci amical disputat la Singapore, a provocat un nou val de nemulțumire în jurul reprezentativei „Seleção”. Una dintre cele mai sonore reacții a venit din partea lui Romario, campion mondial cu Brazilia în 1994, care i-a cerut public tehnicianului italian să plece.

Romario i-a cerut public lui Carlo Ancelotti să plece de la naționala Braziliei!

Fostul mare internațional brazilian a publicat un mesaj extrem de critic la adresa selecționerului, în care a făcut o distincție clară între performanțele obținute de italian la nivel de club și rezultatele sale de la echipa națională.

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Romario nu a contestat palmaresul impresionant al lui Ancelotti, pe care îl consideră unul dintre cei mai importanți antrenori din istoria fotbalului. În opinia sa, însă, experiența și trofeele câștigate la echipe de club nu s-au transformat în rezultate convingătoare pe banca Braziliei.

„Ancelotti, ajunge! Ia-ți lucrurile și PLEACĂ! Nimeni nu vorbește despre istoria ta. Ești unul dintre cei mai buni antrenori pe care fotbalul mondial i-a avut vreodată, dar pentru echipele de club. Cu echipa națională a Braziliei, până acum, nu ai arătat de ce ești în stare. Nu mai putem suporta. Vrei să continui să antrenezi? Întoarce-te la cluburile unde ți-ai făcut un nume. Pentru că echipa națională a Braziliei nu mai poate continua să plătească ca să te vadă”, a fost mesajul tranșant al legendarului fotbalist.

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🚨🚨🎙️| Brazil legend Romario has called for Carlo Ancelotti’s 𝐑𝐄𝐒𝐈𝐆𝐍𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 as national team coach after the 3-2 friendly defeat to Japan: “Ancelotti, that’s enough! Take your things and LEAVE!” “Nobody talks about your history. You’re one of the best coaches the football world has ever seen, but that was at clubs.” “With the Brazilian national team, so far, you haven’t shown what you’re capable of. We can’t stand it anymore!” “You want to keep coaching? Go back to the clubs where you made your name. Because the Brazilian national team can’t keep paying to see you.” — CentreGoals. (@centregoals)

Președintele Federației Braziliene, luat în vizor de Romario! Ce decizie îi cere fostul campion mondial

Criticile nu s-au oprit la adresa lui Carlo Ancelotti. Romario i s-a adresat direct și lui Samir Xaud, conducătorul Federației Braziliene de Fotbal, căruia i-a cerut să își asume responsabilitatea și să decidă dacă italianul mai trebuie să continue pe banca naționalei.

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Fostul atacant consideră că președintele trebuie să demonstreze că poate lua o hotărâre dificilă atunci când situația o impune. În opinia sa, Brazilia nu trebuie să aștepte până la următorul turneu final pentru a constata că lucrurile nu funcționează.

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Romario a avertizat că reprezentativa sud-americană nu își poate permite să ajungă din nou într-o situație rușinoasă la , lucru care s-a întâmplat la ediția din 2026, cu Carlo Ancelotti pe bancă, unde „Seleção” s-a oprit prematur, în optimile de finală. Tocmai de aceea, el consideră că momentul unei eventuale schimbări este acum, nu după ce obiectivele vor fi deja ratate.