Legendarul sportiv american a murit la 41 de ani! A pierdut lupta cu o boală genetică

Lumea sportului a fost lovită de o veste tragică. Un fost jucător de fotbal american a pierdut lupta cu viața prematur, la vârsta de doar 41 de ani, după o boală cruntă.
Iulian Stoica
26.10.2025 | 20:16
Un sportiv recunoscut mondial a decedat la doar 41 de ani. Sursă foto: Fanatik
Iubitorii sportului mondial au primit o veste cumplită. Nick Mangold a decedat după o boală cruntă la vârsta de doar 41 de ani. Care a fost mesajul transmis de clubul la care a făcut istorie.

Nick Mangold a murit la 41 de ani

Fotbalul american este în doliu. Nick Mangold, fost jucător la formația New York Jets a murit la doar 41 de ani. Sportivul a trecut printr-o boală cruntă și s-a stins din viață după complicații.

Mai exact, Nick Mangold s-a confruntat cu o boală la rinichi. În urma complicațiilor, sportivul a încetat din a mai trăi la doar 41 de ani, mult prea devreme.

Probleme cu boala erau cunoscute, iar cu 11 zile înainte de deces, pe 14 octombrie, Nick Mangold a făcut un apel în care a solicitat să găsească de urgență un donator de rinichi, niciun membru al familiei nefiind compatibil.

Fosta sa echipă a făcut public anunțul duminică, la mai puțin de două săptămâni după ce Mangold dezvăluise că se confrunta cu o boală genetică rară și că urma un tratament de dializă renală.

Într-un comunicat, proprietarul Jets, Woody Johnson, i-a adus un tribut lui Mangold, descriindu-l drept „sufletul liniei noastre ofensive timp de zece ani” și „un coechipier apreciat, a cărui putere și spirit de lider au marcat o întreagă perioadă din istoria echipei”.

Cum a arătat cariera lui Nick Mangold

Nick Mangold a fost ales în prima rundă a draftului din 2006, de la Universitatea Ohio State, iar ulterior a devenit o piesă de bază a ofensivei echipei Jets, formând legendarul duo „Nick & Brick” alături de tackle-ul stânga D’Brickashaw Ferguson. Împreună, au ajutat echipa din New York să ajungă de mai multe ori în playoff sub conducerea antrenorului Rex Ryan, inclusiv la două finale consecutive ale Conferinței AFC.

După retragerea din 2018, a antrenat în New Jersey, spunând că își dorește „să modeleze băieții în bărbați și să le predea jocul de fotbal, dar și să-i învețe câte puțin despre viață pe parcurs”.

Trecerea în neființă a lui Nick Mangold a zguduit iubitorii fotbalului american. Fostul sportiv a lăsat-o în urmă pe soția sa, Lauren, dar și pe cei 4 copii,  Matthew, Eloise, Thomas și Charlotte.

