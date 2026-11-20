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Tom Brady (49 de ani) este cunoscut pentru cariera sa de succes în NFL, dar a intrat în fotbalul englez, în urmă cu trei ani. Fostul sportiv legendar a făcut parte din conducerea lui Birmingham City și s-a despărțit de echipă în noiembrie 2026. Totuși, nu poate sta departe de fotbal și poate reveni în activitate, la un alt club.

Tom Brady vrea să investească la Chelsea

Americanul ar putea face mutarea și să plece spre Londra. Mai precis, Tom Brady ar putea ajunge în conducerea celor de la Chelsea, iar discuțiile au fost deja inițiate. Motivul ar fi că fostul star din NFL ar avea o relație foarte apropiată de coproprietarul echipei, Behdad Eghbali, arată publicația engleză .

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Conform publicației , Tom Brady vrea să cumpere o mică parte din acțiunile clubului de pe Stamford Bridge. Interesul americanului ar fi apărut după ce Behdad Eghbali a cumpărat acțiunile lui și Mark Walter. În prezent, iranianul deține pachetul majoritar de acțiuni, cu un procent de nu mai puțin de 86.5%.

Conform rapoartelor făcute publice de , Chelsea a înregistrat datorii uriașe în cursul acestui an. Clubul ar trebui să înapoieze creditorilor nu mai puțin de 1.6 miliarde de euro. Problemele din prezent ale londonezilor au doborât datoria istorică făcută de Roman Abramovich. Omul de afaceri rus a vândut clubul, în 2022, cu o datorie de 1.5 miliarde de euro.

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Tom Brady a petrecut trei ani la Birmingham City

În urmă cu numai 10 zile, . Vedeta din NFL a fost unul dintre inițiatorii unui megaproiect întins pe o durată de 20 de ani, prin care se va construi un complex sportiv de ultimă generație la Birmingham. Planul presupune construcția unui nou stadion, de 60 de mii de locuri, și a unor noi terenuri de antrenament.

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De asemenea, Tom Brady a fost unul dintre cei mai influenți oameni din club. Acesta participa des la ședințele de antrenament ale clubului de pe St. Andrew. Americanul era nemulțumit de atitudinea antrenorului de la acel moment, Wayne Rooney. Tom Brady a decis ca fosta legendă a lui Manchester United să termine aventura la Birmingham City după numai 87 de zile.