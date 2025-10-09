Legendarul tricou al lui Diego Maradona a fost regăsit după 40 de ani și va fi scos la licitație! Care va fi prețul de pornire

Chiar dacă este recunoscut în special pentru prestațiile avute la Napoli și la naționala Argentinei, Diego Maradona a petrecut două sezoane la FC Barcelona, între 1982 și 1984. Finalul perioadei sale în Catalonia a fost unul incredibil, cu o bătaie generală după ultimul act al Cupei din 1984. Tricoul lui Maradona din acel joc, care s-a rupt în timpul bătăii de la final, a fost regăsit după patru decenii și va fi scos la licitație.

Povestea fabuloasă a ultimului tricou purtat de Diego Maradona la FC Barcelona

Ultimul meci pe care Diego Maradona l-a jucat la Barcelona înainte de transferul la Napoli a fost finala Cupei Spaniei din 1984, în care catalanii au cedat cu 0-1 contra lui Athletic Bilbao pe „Santiago Bernabeu”. Tricoul legendarului fotbalist s-a rupt după finalul jocului, când jucătorii celor două formații s-au bătut.

După 40 de ani, obiectul de colecție a ajuns în posesia companiei Matchday Football Auctions, iar un reprezentant al acesteia a dezvăluit povestea incredibilă a tricoului. „Tricoul a fost găsit de o angajată a clubului Barcelona, care se ocupa de curățenie. Aceasta l-a păstrat și l-a pus într-o ladă. Apoi, femeia a dat tricoul patronului unui bar frecventat de angajați ai clubului. Acea familie l-a ținut timp de aproape 40 de ani, iar fiul ni l-a oferit în acest an”, a transmis Yael Rodriguez, conform .

De la ce sumă va porni licitația pentru tricoul legendar al lui Maradona

Legendarul tricou al lui Diego Maradona a trecut și prin mâinile actualului președinte al Barcelonei, Joan Laporta. „Ne-a spus că a fost pe Bernabeu în acea zi, ca orice alt fan și că a recunoscut tricoul imediat”, a declarat reprezentantul firmei de licitații pentru sursa menționată.

Tricoul va fi scos la licitație pe 28 octombrie, însă doritorii vor fi nevoiți să achite o sumă imensă pentru a pune mâna pe obiectul de colecție. Prețul de pornire va fi de 30.000 de dolari (aproximativ 25.800 de euro). Cel mai scump tricou de fotbal vândut vreodată la licitație, cu 8.3 milioane de euro, i-a aparținut tot lui Diego Maradona, însă a fost dintr-un meci mult mai celebru, sfertul de Cupă Mondială din 1986 dintre Argentina și Anglia.

Ce s-a întâmplat după finala Copa del Rey din 1984

Barcelona și Athletic Bilbao s-au întâlnit pe Santiago Bernabeu în ultimul act al Copa del Rey din 1984, iar bascii au avut câștig de cauză, scor 1-0, după un gol marcat de Endika, în minutul 14. Pe parcursul jocului, a fost atacat din tribune de suporterii adverși, inclusiv cu insulte rasiste, iar pe gazon a fost victima mai multor intrări dure, inclusiv din partea lui Andoni Goikoetxea, care îi provocase argentinianului o accidentare gravă cu un an în urmă.

La final, provocat fiind de către Miguel Sola, Maradona a „explodat”. Inițial, a fost vorba de un schimb dur de replici cu adversarul său, dar apoi Maradona l-a lovit pe Sola cu capul, a aplicat un cot unui alt jucător advers și l-a lovit pe un altul cu genunchiul în cap, cel din urmă pierzându-și cunoștința. Fotbaliștii lui Bilbao l-au înconjurat apoi pe argentinian, iar Goikoetxea l-a lovit cu piciorul în piept.

Apoi, s-a declanșat o bătaie generală, fotbaliștii Barcelonei alăturându-se pentru a-l ajuta pe . Totul s-a petrecut sub ochii regelui Spaniei, Juan Carlos, dar și a celor 100.000 de suporteri prezenți pe stadion. Fanii au început să arunce cu obiecte pe gazon pentru a-i lovi pe jucători și antrenori, iar aproximativ 60 de persoane au fost rănite. Scandalul a fost „ultima picătură” pentru conducerea Barcelonei, care l-a vândut pe Diego Maradona la Napoli.