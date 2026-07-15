Legendele Angliei, devastate după înfrângerea în fața Argentinei lui Messi! Ce au spus Alan Shearer și Wayne Rooney: „Trebuie să fim sinceri”

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Alan Shearer (55 de ani) și Wayne Rooney (40 de ani), foștii mari atacanți ai naționalei Angliei, au fost, așa cum era de așteptat de altfel în contextul dat, extrem de dezamăgiți după ce naționala lui Thomas Tuchel a fost învinsă de Argentina în semifinalele Campionatului Mondial, scor 1-2, după ce a condus până spre final de meci.

Fostul mare fotbalist de la Newcastle United și-a găsit destul de greu cuvinte, dar, chiar și în aceste condiții, a avut puterea să recunoască faptul că sud-americanii meritau, în baza jocului prestat, să se califice în marea finală, acolo unde în vreme ce Anglia urmează să joace sâmbătă seară finala mică în compania Franței.

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„Cred că a câștigat echipa mai bună. Trebuie să fim sinceri și deschiși în această privință. Reacția lor a fost fantastică; au lovit bara de câteva ori, iar Anglia a avut noroc. Modul în care nu s-au panicat, cum au respectat planul de joc și cum au crezut în ceea ce făceau – și au reușit.

Schimbările au dat roade pentru ei și trebuie să respecți modul în care au revenit în joc. Meritau să ajungă în finala de duminică, oricât de greu mi-ar fi să recunosc asta”, a spus Alan Shearer după , citat de

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Wayne Rooney, extrem de dezamăgit

De asemenea, conform sursei citate, și Wayne Rooney și-a exprimat dezamăgirea legată de modul în care a ales Anglia să gestioneze pe final de meci acel avantaj de un gol: „Ne-am creat o poziție atât de bună, iar apoi n-am știut ce să facem. Ne-am retras și le-am permis să vină peste noi. Își creau ocazii, iar noi am cedat. Sunt foarte dezamăgit”.