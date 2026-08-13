Legendele Craiovei Maxima, mesaje emoționante pentru jucătorii lui Coelho înainte de meciul cu Kups: „Considerați că e un joc de totul sau nimic!”

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Fostul mare fundaș Nicolae Negrilă speră să vadă o echipă a Craiovei mult mai ambițioasă decât în ultimele meciuri și îi urează succes antrenorului Filipe Coelho să găsească un prim 11 câștigător. Fără a pune presiune pe nimeni, Negrilă anunță că nu va mai călca niciodată pe stadion dacă oltenii nu trec de KuPS, pentru a arăta cât de sigur este de victorie.

„Normal că merg la meci că e echipa mea de suflet Fundașii și atacanți să joace așa cum trebuie. Iar la mijloc… Noi am avut la Craiova mijlocași de mijlocași! Sper din tot sufletul ca Felipe Coelho să facă așa cum trebuie echipa că nu prea i-a ieșit la ultimele 2-3 meciuri.

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Trebuie să joace din 3 în 3 zile și la club și la echipa națională. Așa jucam și noi. Trebuie să joace mereu titularii, nu poți să schimbi ca la hochei, să odihnești jucători. Ne calificăm 100%! Eu în viața mea nu mai calc pe la stadion dacă nu trecem de ăștia. Așa vreau să îi mobilizez eu, trebuie să vă ajutați unii pe alții și să faceți tot ce puteți.

Am dominat România și trebuie să aveți încredere deoarece va fi un stadion plin. Am încredere în voi și vă susțin din tot sufletul meu, să alergați încontinuu până faceți spume la gură, să aveți răbdare și să nu vă grăbiți, să nu ratăm. Baiaram trebuie să se concentreze că a avut două ocazii mari în Finlanda. Să atacăm, nu trebuie să ne apărăm și depinde de voi cum începem meciul”, a declarat Nicolae Negrilă pentru FANATIK.

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Rodion Cămătaru are încredere în Universitatea Craiova și crede în calificare

Legendarul Rodion Cămătaru este și el convins că Universitatea lui Baiaram poate să învingă fără probleme un adversar nu tocmai dificil: „Băieți, concentrați-vă și luați meciul foarte în serios. Considerați că e un meci de totul sau nimic. Jucați sub presiunea istoriei clubului și e bine să fie prezentă peste tot în aer. Trebuie să depășiți acest moment.

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Toți ca echipă trebuie să fiți bine la ora jocului și și la schimbări. Din păcate sunt în Grecia, dar mă voi uita la meci. Să fiți calmi pentru că plecați de la un rezultat pozitiv zic eu și dacă sunteți atenți puteți să câștigați cu lejeritate. Sunt sigur că vă calificați”.

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Ion Geolgău și Mircea Irimescu le cer jucătorilor lui Coelho să dea dovadă de răutate în joc

Foștii mijlocași Ion Geolgău și Mircea Irimescu sunt și ei încrezători că Universitatea Craiova se va califica în următorul meci din Europa League. „Vă doresc baftă și să dea Dumnezeu să nu mai ratați așa cum au făcut-o la ultimul meci. Aveți talent și toate lucrurile sunt în regulă așa că vă ținem pumnii. Voi fi prezent pe stadion împreună cu Craiova Maxima să vă susținem”, a declarat Geolgău.

„Vă doresc victorie, să vă calificați mai departe, asta contează mai mult decât un joc bun. Din păcate eu am un program mai strict cu medicamentație și trebuie să dorm, nu am mai fost pe stadion de vreun an de zile. O să vă urmăresc la televizor. Trebuie să aveți ambiția Craiovei Maxima, mai ales jucătorii care sunteți olteni. Noi eram majoritatea din Oltenia, acum sunt mai puțini. Cei care nu sunt de aici să joace ca niște olteni. Hai, Craiova!”, a transmis și Mircea Irimescu.

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În încheiere, Sorin Cârțu mărturisește că vede la orizont grupele Europa League. „Trebuie să vă calificați și aveți mare încredere în voi. Putem să jucăm în grupa de Europa League. Le-aș pune în vestiar imagini de la meciul cu Dinamo din 5 noiembrie. Ăla face mai mult decât toate meciurile din cupele europene. Eu sunt optimist și am încredere în voi. Craiova Maxima e alături de voi și un stadion plin”, a declarat „Sorinaccio” pentru FANATIK.