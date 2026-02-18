Legendele fotbalului s-au dezlănțuit după scandalul de la Benfica – Real Madrid: „S-a spus că Vinicius este o maimuță” / „Și-a făcut-o cu mâna lui”

ADVERTISEMENT

Scandalul de rasism de la meciul Benfica – Real Madrid, în care au fost implicați Vinicius și Gianluca Prestianni, a fost comentat de mai multe nume uriașe din fotbalul mondial, care l-au apărat pe fotbalistul brazilian al madrilenilor. De asemenea, clubul portughez a oferit o primă reacție în mediul online cu privire la cele întâmplate.

Legenda Barcelonei a sărit în apărarea lui Vinicius

Thierry Henry, care în cariera de fotbalist a scris istorie pentru rivala lui Real Madrid, FC Barcelona, a comentat incidentul în care a fost implicat Vinicius. „Nu îmi place Real Madrid, dar sunt un ‘madridista’ în această seară. Nu îmi pasă ce tricou poartă Vinicius, nu vreau să văd așa ceva.

Unii oameni au spus că i se întâmplă doar lui. Cui îi pasă? Nu asta e discuția, de ce încearcă să schimbe subiectul? Să revenim la subiect. Ce s-a spus? S-a spus că Vinicius este o maimuță… despre ce vorbim? Ce ar trebui să facem? Și, în plus, nu poate sărbători? Unde suntem, despre ce vorbim?

Nu este o generalizare despre Benfica, ca și club, nimeni nu vorbește despre asta, toți respectăm Benfica foarte mult, dar acel individ trebuie să răspundă la ce a spus Kylian. Nu poate să vină și să spună că nu a zis nimic. Atunci de ce ți-ai acoperit gura? Nu vreau să speculez, dar îl cred pe Kylian”, a declarat fostul mare atacant pentru .

Rio Ferdinand, atac la contestatarii lui Vinicius

Rio Ferdinand i-a criticat în mod special pe cei care au încercat să folosească atitudinea lui Vinicius ca o scuză pentru . „’Vini Junior este de vină. Nu ar trebui să sărbătorească așa. Și-a făcut-o cu mâna lui. Nu ar trebui să facă asta, de asta este tratat așa.’ Haide, omule… cum stăm aici și încă vorbim despre rasism, în primul rând?

Dar, apoi, cum să încerci să justifici când cineva spune ceva rasist? Nu pot accepta asta. Astfel de rahaturi trag fotbalul înapoi și autoritățile trebuie să reacționeze mai puternic la astfel de lucruri. Am mai spus asta. Nu înțeleg cum putem justifica prostia și ignoranța, doar pentru că un jucător a marcat un gol fabulos și a sărbătorit”, a transmis englezul pe .

Fostul internaţional olandez Wesley Sneijder a comentat la rândul său incidentul, lansând un atac la adresa fotbalistului argentinian de la Benfica. „Prestianni ar trebui să fie bărbat și să nu-și acopere gura în momentul în care vorbește cu Vinicius. Dacă vrei să spui ceva, spune-o fără să îți acoperi gura”, a spus acesta.

Benfica, prima reacție în scandalul de rasism

Clubul Benfica i-a luat apărarea lui Gianluca Prestianni după . Mai întâi, formația portugheză a repostat pe X mesajul fotbalistului, care a afirmat că nu l-a abuzat rasial pe Vinicius, iar apoi clubul a postat un clip video cu incidentul, alături de mesajul „Imaginile demonstrează că, având în vedere distanța, jucătorii de la Real Madrid n-ar fi putut să audă ce au spus că au auzit”.