Legendele lui Dinamo au urmărit la un restaurant tragerea la sorți pentru barajul CM 2026. Cum se vede „dubla” cu Turcia: „E șansa generației lor”

După ce a terminat pe locul 3 în grupa H a preliminariilor pentru Campionatul Mondial, România mai are șansa barajului pentru calificare la turneul final. „Tricolorii” trebuie să treacă de Turcia, ca ulterior să învingă într-o finală cu echipa care va câștiga în Slovacia – Kosovo. Ce spune Ioan Andone despre aceste dueluri.

FANATIK a stat de vorbă cu Ioan Andone la scurt timp după ce România a aflat că se va duela cu Turcia în semifinala barajului pentru Mondial. „Fălcosul” a mărturisit că foștii jucători de la Dinamo au făcut o masă mare la tragerea la sorți și au fost alături de naționala lui Mircea Lucescu.

„Am urmărit tragerea la sorți la o masă cu băieții de la Dinamo. Cu Old Boys-ul nostru: Ionuț Lupescu, Mateuț, Augustin, Moraru, Marius Niculae, Mircea Rednic, Iulius Nemțeanu, Costel Orac, Cornel Țălnar, Ion Marin, colegii mei cu care am evoluat la Dinamo din 1983 și până în 1990.

Suntem cu toții optimiști, dar concluzia este că va fi un meci extrem de greu. Avem o șansă pentru că nu întâlnim Anglia, Franța, Germania sau Spania.

Au jucători la echipe tari, dar e important ca până în martie jucătorii noștri să fie sănătoși și să joace la echipele de club constant. Dacă se va întâmpla asta, avem șanse foarte mari de calificare. Dacă nu va fi așa, atunci putem avea probleme, mai ales la nivelul fundașilor centrali”, a declarat Ioan Andone.

Ioan Andone, mesaj pentru jucătorii lui Mircea Lucescu înainte de Turcia – România

În continuare, Ioan Andone a avut un mesaj pentru „tricolori”, anume că aceasta este șansa generației lor și trebuie să o fructifice. .

„E șansa generației lor. Drăgușin și alții mai tineri vor mai avea prilejul ăsta, însă pentru unii dintre ei ar putea fi singurul Campionat Mondial din carieră. Stanciu, Burcă și alții au o vârstă și vor face totul pentru a se califica.

Pentru Ianis va fi normal o motivație în plus, așa cum e și pentru Mircea Lucescu să întâlnească Turcia. Ei joacă acasă, au jucători la Real Madrid, la Juventus. Mulți dintre ei i-am văzut pe viu în Liga Campionilor”, a mai spus Ioan Andone.

Val de optimism înainte de Turcia – România

În încheiere, Ioan Andone s-a arătat extrem de optimist înainte de Turcia – România. Tehnicianul , însă e sigur că Mircea Lucescu va fi inspirat și va alinia cea mai bună echipă la ora meciului.

„Eu sunt foarte optimist. Dacă eram antrenorul echipei naționale chiar nu aveam probleme și aș fi spus că putem trece de Turcia. Rămân însă un suporter fidel al echipei naționale. Nea Mircea a venit ca să califice echipa națională, nu să piardă și toată lumea să îl comenteze și să discute de el.

Eu zic că vor mai apărea jucători în formă și o să avem mai multe soluții. Îmi pare rău pentru Drăguș că e suspendat, mai ales că el joacă în Turcia. Oricine va fi în lot atunci, trebuie să moară pe teren pentru această calificare.

Contează și că e Montella acolo, nu se vor arunca în atac, îi oprește când trebuie și sunt bine organizați. Nu îi va lăsa să ne dea prea multe șanse, să facă erori nepermise”, a conchis Ioan Andone.