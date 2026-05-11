Legendele lui Dinamo, consultate pe noua siglă de Andrei Nicolescu: “Lupu n-a fost, el e cu Rapidul”

Noua siglă a lui Dinamo, anunțată de conducerea clubului în urmă cu câteva zile, continuă să aducă discuții contradictorii. Imaginea a stârnit revolta fanilor care au avertizat că vor boicota meciurile favoriților până când conducerea va ține cont de părerea lor. De altfel, duminică, suporterii din Peluza Cătălin Hîldan și Peluza Sud nu s-au prezentat pe stadion la meciul cu FC Argeș. Ce spun legendele ”câinilor” despre noua siglă.

Ce spune Costel Orac, o legendă din Ștefan cel Mare, despre nouă siglă a lui Dinamo

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Costel Orac, 67 de ani, o legendă a clubului Dinamo, și-a spus părerea despre noua siglă a formației din Ștefan cel Mare, pe care clubul a propus-o la începutul lunii mai. În opinia acestuia, conducerea echipei din Groapă ar fi trebuit să se consulte în primă fază cu fanii, abia apoi să modifice emblema.

Costel Orac amintește faptul că suporterii ar fi meritat din plin să aibă un cuvânt de spus, pentru că lor li se datorează în primul rând supraviețuirea acestui club. ”Reacția fanilor e, să zic așa, pe undeva normală. Nu știu dacă au fost sau n-au fost consultați, deși din câte știu eu, Andrei (Nicolescu) a spus că au fost consultați ei. Acum, știi cum e, nici nu poți să mulțumești pe toată lumea. E clar că trebuia făcut lucrul ăsta, în sensul de a consulta și a discuta cu cu fanii, pentru că, să nu uităm, suporterii au fost cei care au scos echipa din situația în care s-a aflat în ultimii ani, așa că era normal să fie o discuție cât de cât decisivă în ceea ce privește soluția cu sigla.

Am înțeles nevoia de a schimba acest această siglă și sigur că da, eu sunt convins că până la urmă, adică sper că până la urmă vor ajunge la un numitor comun, pentru că la urma urmei e interesul și a suporterilor și a clubului ca echipa să meargă mai departe și să poată eventual participa în în cupele europene”, spune Orac.

Fostul mare atacant Costel Orac, care are 3 titluri și 3 Cupe în tricoul alb-roșu, dezvăluie că el și alte câteva legende ale clubului din Capitală au știut de această siglă înainte ca informațiile și imaginile să apară în spațiul public. În ceea ce-l privește, Orac e sincer și admite că .

”(n.r. Ca fan Dinamo vă place noua siglă?) Sincer, nu. Am văzut și eu ce explicații s-au dat. Inclusiv nouă (n.r. legendele clubului) ne-a spus Andrei. Știam înainte de a apărea în presă, am știut despre ce o să apară. Unii dintre noi am zis da, alții… Am fost așa, n-am fost foarte încântați, dar la urma urmei sigur e decizia celor care bagă bani la ora actuală și e normal să fie așa. Dar, repet, ar fi fost, cred eu, mult mai benefic dacă consultarea cu suporterii era mult mai mai profundă, să zic așa”, mai explică legenda clubului alb-roșu.

De ce nu a fost invitat și Dănuț Lupu să-și dea cu părerea despre sigla lui Dinamo. Orac glumește: ”El e cu Rapid”

Printre legendele lui Dinamo s-au numărat, alături de Costel Orac, și alte nume uriașe care au scris istorie în Ștefan cel Mare, precum Augustin, Movilă, Dragnea, Moraru, Mihăescu. Au mai luat parte la discuții și dinamoviști din generația mai tânără, precum Dănciulescu, Gică Mihali sau Marius Niculae.

Printre invitați nu s-a numărat Dănuț Lupu. Costel Orac a glumit și a punctat faptul că: ”Păi nu, el e dincolo la ăia. El e dincolo, la Rapid. El e la Rapid”. În aceeași notă umoristică, Lupu a replicat: ”Ai spus ceea ce ai spus din cauza faptului că te-am scos din echipă de la Dinamo. Am glumit”. Redevenind serios, Orac a subliniat faptul că: ”Dănuț Lupu e dinamovist. De acolo a început lumea să audă de el, nu de la Rapid”.

Ce spune Ioan Andone despre scandalul siglei: ”Reacția suporterilor este normală”

O altă legendă de la Dinamo a intrat luni în direct la FANATIK SUPERLIGA. Ioan Andone nu s-a arătat extrem de deranjat de noua siglă. În schimb, a arătat cu degetul către actuala conducere a lui Dinamo și a spus că, în opinia sa, fanii trebuiau consultați în primă fază.

”Reacția suporterilor e normală. Eu așa o consider. Trebuiau consultați. În primul și în primul rând trebuiau consultați. De ce să nu consulte suporterii? Toată lumea să pună o întrebare, ce părere aveți, să dai cinci variante de nouă stemă. E o chestie de respect față de suporteri. Și chiar față de noi.

Unii putem să fim de acord cu stema asta și unii nu putem să fim, că nu ne place. Pe mine nu mă indispune foarte mult. Să zic că e mare diferență. Dar era frumos din partea lor, dacă se dau profesioniști acolo, să consulte. Dar în general stema trebuie să placă suporterilor, nu mie și ție Dane (n.r. Lupu)”, spune Andone.

În ceea ce-l privește, Ioan Andone spune că el și generația din care a făcut parte jucau pentru suporteri, pentru propriile familii. ”Nu am fost niciodată pasionați de lucrurile astea. Dar important e respectul față de suporteri”, afirmă ”Fălcosul”.