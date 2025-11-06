ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova o întâlnește astăzi pe Rapid Viena, în deplasare, într-un meci din cadrul etapei a treia din Conference League. Alături de alb-albaștrii, în capitala Austriei se află o mare parte din „Maximii“ Științei, cei care au ales să susțină echipa și în meciurile internaționale de pe teren străin. Dar, înainte de deplasarea la „Allianz Arena“, „legendele“ Universității au luat la pas orașul.

Fostele glorii ale Universității Craiova au decis să cutreiere centrul Vienei și, spre surprinderea lor, au putut asista la un spectacol în toată regula. Doi copii s-au instalat în mijlocul orașului și, pe un fond sonor plăcut, au început să facă jonglerii cu mingea de fotbal. Rodion Cămătaru, Marian Bondrea, Ion Împușcătoiu, Emil Săndoi și Costică Donose au fost impresionați de cele văzute, iar la finalul momentului au oferit un rând de aplauze furtunoase.

„Pele” Costică Donose nu doar că l-a aplaudat pe mingicar, dar a rămas chiar uimit de felul în care unul dintre puști manevra mingea: „Fantastic“. De asemenea, Emil Sandoi nu a avut niciun moment de ezitare și chiar a plătit pentru spectacolul oferit.

Gabriel Rus, suporterul pătimaș stabilit în Viena, îi ține pumnii Universității Craiova

Chiar dacă partida va avea loc pe Allianz Arena din Viena, oltenii vor avea susținere atât în tribune, dar și în afara ei. Gabriel Rus, un român stabilit în Viena de 12 ani, după cum ne-a menționat, este un fan declarat al lui Dinamo și nu a ezitat să o spună și în fața camerei. Totuși, chiar în fața stadionului „Allianz Arena“, acesta a avut cuvinte de laudă și la adresa Universității Craiova, pe care dorește să o vadă triumfătoare în meciul de la Viena, împotriva Rapidului.

„Am venit până la stadion să văd dacă fac antrenament cei de la Universitatea. Poate le dau vreun sfat, vreo informație. Eu țin cu Dinamo, sunt fan Dinamo, dar susțin restul echipelor românești când joacă în afară, în Europa. Sunt de 12 ani în Viena, acum sunt pensionar și urmăresc fotbalul românesc. Am jucat fotbal în tinerețe, am fost și arbitru. Mă miră când văd în campionatul nostru că arbitrul are decizii diferite la faze perfect asemănătoare. Noi, cei de aici, ne mândrim că suntem români. Simpatizăm orice echipă și o susținem.

Ne pare rău că naționala nu a reușit mai multe aici, a pierdut cu 2-1. Craiova se poate califica din această grupă. Dacă sunt serioși, se luptă și pun în practică o tactică bună, se poate absolut orice. Totuși, e greu să câștigi aici, cu Rapid Viena. M-aș bucura și cu o remiză, pentru că ei joacă extrem de bine acasă și au suporteri frumoși. Dacă mijlocul și apărarea merg bine, putem câștiga pe contraatac. Încă nu am luat bilet. Asta căutam acum, să îmi asigur locul în tribună, la meci“, a declarat Gabriel Rus, românul stabilit la Viena.

Câți suporteri va avea Universitatea Craiova la meciul cu Rapid Viena

Fanii Universității Craiova sunt pregătiți să ia cu asalt Viena, într-una dintre cele mai palpitante deplasări ale Științei în acest sezon. Conform surselor FANATIK, aproximativ 1.000 de suporteri și-au achiziționat bilet și vor fi prezenți în tribunele de pe „Allianz Arena“, pentru a-i susține pe alb-albaștri. Stadionul celor de la Rapid Viena poate accepta până la cca. 1. 800 de vizitatori. Cu siguranță, !

Suporterii care vor veni la meci sunt așteptați în sectoarele 6 și 7 (zonă safe-standing).