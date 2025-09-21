Legia a remizat cu viitoarea adversară a Universității Craiova, iar Edi Iordănescu a răbufnit: „Nu pot găsi o explicație logică”

Legia a făcut un nou pas greșit în prima ligă din Polonia. Trupa pregătită de Edi Iordănescu a remizat, scor 1-1, în derby-ul disputat pe terenul celor de la Rakow, iar tehnicianul român a fost extrem de dezamăgit la finalul întâlnirii, deoarece gazdele au egalat situația pe tabelă dintr-o lovitură de la 11 metri acordată într-un context controversat.

Ce a declarat Edi Iordănescu după ce Legia a remizat pe terenul lui Rakow

Legia a deschis scorul în minutul 41 al partidei cu Rakow, prin Petar Stojanovic, însă avantajul a rezistat doar câteva minute, deoarece Ivan Lopez a egalat pentru gazde dintr-o lovitură de la 11 metri. Penalty-ul a fost acordat pentru un henț în careu, însă Edi Iordănescu a contestat puternic faza premergătoare, în care gazdele au primit o lovitură liberă.

„Am venit aici să câștigăm. Cred că asta a fost evident încă din start, ținând cont de cum am început meciul și de cum l-am controlat. Cred că meritam victoria, a fost o singură echipă pe teren în prima repriză. Dar, așa este fotbalul. Cu tot respectul pentru Rakow, care este o echipă foarte puternică, cu o istorie importantă. O echipă care a realizat lucruri importante în trecut. Dar, noi am avut posesia, am avut ocazii, am dat bară, am înscris. Eram în control. Trebuia să închidem meciul încă din prima repriză.

Edi Iordănescu, furios la adresa arbitrului după Rakow – Legia 1-1

Din punctul meu de vedere, nu a fost fault la duelul dintre Kapuadi și Tudor. Lovitura liberă, care a dus la faza penalty-ului, nu ar fi trebuit acordată. Când un jucător sare fără sprijin, cel mai mic contact este suficient pentru ca acesta să își piardă echilibrul și poziția. Am analizat această situație de douăzeci de ori și nu pot găsi o explicație logică pentru decizia arbitrului. E incontestabil, acest moment a avut un impact uriaș asupra meciului.

E o experiență complet diferită să începi repriza secundă când conduci cu 1-0 față de atunci când este 1-1, mai ales când primești un astfel de gol. A existat frustrare, tristețe și puțină îndoială în vestiar, dar am încercat să trecem peste aceste lucruri și să ne concentrăm pe restul meciului. Nu sunt satisfăcut, pentru că meritam trei puncte și am pierdut două”, a afirmat Edi Iordănescu, conform . Fundașul român Bogdan Racovițan a fost integralist pentru .

Edi Iordănescu, mesaj pentru fanii Legiei: „Nu există un buton magic”

Legia ocupă locul 7 în acest moment în prima ligă poloneză, la 6 puncte distanță de liderul Cracovia, care are însă un meci în plus. Edi Iordănescu a cerut răbdare din partea suporterilor, ținând cont de modificările produse în lot în această vară. „Rakow se confruntă cu probleme similare, ambele echipe au trecut prin multe schimbări. E important ca toată lumea să înțeleagă că nu există un buton magic care va transforma echipa peste noapte.

Sarcina noastră e să construim echipa cu răbdare. Sunt încântat că mulți jucători valoroși au sosit la echipă și am încredere în ei, dar vorbim despre 14 schimbări în lot. Din acest motiv, trebuie să lucrăm la mai multe aspecte: tehnic, tactic, fizic și mental. Îmi asum responsabilitatea pentru acest proces şi pentru îndeplinirea obiectivelor din acest sezon”, a spus .