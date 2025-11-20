Legia l-a ales pe înlocuitorul lui Edi Iordănescu! Antrenorul unui internațional român va prelua echipa

ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu s-a despărțit de Legia Varșovia spre finalul lunii octombrie, dar echipa a avut un parcurs dezastruos sub comanda antrenorului interimar Inaki Astiz, înregistrând o remiză și două eșecuri. Conform presei din Polonia, Legia a ajuns la un acord cu noul antrenor principal: Marek Papszun (51 de ani), tehnician care activează momentan la Rakow, unde îl antrenează pe internaționalul român Bogdan Racovițan.

Legia ar fi ajuns la un acord cu înlocuitorul lui Edi Iordănescu

Rezultatele celor de la Legia nu s-au îmbunătățit deloc după despărțirea de Edi Iordănescu, iar conducerea clubului a negociat cu mai mulți tehnicieni în ultimele săptămâni. Începând de luni însă, echipa ar urma să fie preluată de Marek Papszun, tehnicianul celor de la Rakow Czestochowa, formația unde evoluează internaționalul român Bogdan Racovițan.

ADVERTISEMENT

„Inaki Astiz o va conduce pe Legia în partida de sâmbătă cu Lechia Gdansk, dar e foarte probabil ca acesta să fie ultimul său meci la cârma echipei. Din informațiile noastre, Marek Papszun își va începe mandatul la Legia luni și va debuta în noul său rol joi, la meciul din Conference League cu Sparta Praga”, au anunțat cei de la .

Cine este Marek Papszun

După o carieră nu foarte remarcabilă ca jucător, Marek Papszun a început să antreneze în ligile inferioare din Polonia, fiind numit în 2016 pe banca celor de la Rakow Czestochowa, formație aflată atunci în divizia a treia. În primele sale trei sezoane, echipa a obținut două promovări, ajungând în 2019 în prima ligă.

ADVERTISEMENT

Mai apoi, sub comanda sa, echipa a devenit o forță a campionatului polonez, câștigând nu mai puțin de cinci trofee: titlul (în 2023), două Cupe și două Supercupe. În 2023, acesta a părăsit-o pe Rakow, dar a revenit pe banca echipei un an mai târziu, semnând un contract pe două sezoane în care existau însă mai multe clauze cu privire la o posibilă despărțire, care a devenit o realitate în ultimele zile.

ADVERTISEMENT

, disputat în Polonia. Marek Papszun o lasă pe Rakow pe locul 4 în campionat și pe poziția a 12-a în UEFA Conference League, pentru a semna cu și poziția a 25-a în ierarhia din a treia competiție europeană.