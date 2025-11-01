“Legia l-a ofertat pe Elias Charalambous!” Mihai Stoica nu înțelege de ce Edi Iordănescu a antrenat în Polonia

ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu și Legia Varșovia sunt istorie, cele două părți mergând oficial pe căi diferite. Mihai Stoica a reacționat în direct după despărțirea tehnicianului român de echipa din Polonia și a spus că Elias Charalambous a fost dorit înaintea fostului selecționer al României.

Elias Charalambous, dorit de Legia înaintea lui Edi Iordănescu. Mihai Stoica a oferit toate detaliile

Edi Iordănescu a mers în Polonia în vara acestui an pentru a o prelua pe Legia Varșovia. Tehnicianul român a avut un start foarte bun la noua echipă, reușind să cucerească Supercupa și să o ducă pe Legia în Conference League.

ADVERTISEMENT

. Mihai Stoica a povestit în direct că Elias Charalambous, , a fost dorit de Legia Varșovia.

„Nu sunt surprins. Am fost surprins atunci când a semnat cu Legia. Întâmplător, știind că Legia l-a ofertat pe Elias Charalambous, am luat de la niște oameni în care am încredere foarte multe informații despre Legia, care era într-un moment foarte, foarte dificil. Nu am înțeles de ce, la cota pe care o avea la momentul acela Edi, a ales să meargă la Legia.

ADVERTISEMENT

S-a dus la un club cu foarte mari probleme. Eu cred că la un club cu foarte mari probleme se poate duce cineva care este disperat. Nu era cazul lui. El avea cotă foarte bună!”, a spus inițial Mihai Stoica.

ADVERTISEMENT

Cum l-a caracterizat Mihai Stoica pe Edi Iordănescu

Edi Iordănescu a avut un mandat și mai scurt decât cel la Legia. Se întâmpla la începutul sezonului 2021/2022, când a pregătit-o pe FCSB pentru 12 partide. Cum l-a descris Mihai Stoica pe antrenorul român după colaborarea avută.

„Eu am lucrat foarte puțin cu Edi, dar părea un tip foarte dedicat și când am auzit că nu rămâne la echipa națională pentru că vrea o pauză, că vrea să stea cu familia, m-am gândit că într-adevăr a ajuns la limită mental, mă gândeam.

ADVERTISEMENT

El e genul de workaholic, este genul care lucrează dimineață până seara. Nu știu dacă și ăsta e un secret. Pe de altă parte și aici nu mă refer la Edi în niciun caz, pentru că Edi chiar lucra și lucra cu cap, antrenamentele erau senzaționale. Nu este o rețetă a succesului să stai dimineață până seara. Trebuie să lucrezi bine, nu mult!”, a mai spus Mihai Stoica.

Lecția învățată de Mihai Stoica de la Edi Iordănescu

Ulterior, Mihai Stoica a spus și ceea ce a învățat din povestea lui Edi Iordănescu. Mai exact, oficialul FCSB-ului este convins că nu toți selecționerii buni pot face performanțe la echipe de club și nici invers.

„Am învățat în atâția ani că este o foarte mare diferență între a fi selecționer și a fi antrenor la o echipă de club. Există antrenori de echipe de club pe care nu o să-i văd niciodată selecționeri și viceversa!”, a mai spus oficialul FCSB-ului la emisiunea „MM la FANATIK”.