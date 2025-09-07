Legia Varșovia a vândut un atacant unei rivale din campionat! „Edi Iordănescu nu era un fan al lui”

cu 2-1 în Supercupa Poloniei. La aproape două luni distanță, tehnicianul român a decis să renunțe la un fotbalist care marca în acea partidă. Acesta a fost achiziționat de o altă formație din prima ligă a Poloniei.

Legia a renunțat la un atacant care nu intra în planurile lui Edi Iordănescu

Legia a anunțat despărțirea de atacantul bielorus Ilya Shkurin, care a fost achiziționat de către o rivală din campionat, GKS Katowice. După golul marcat în Supercupă, fotbalistul a evoluat în alte opt partide sub comanda lui Edi Iordănescu, însă aproape de fiecare dată din postura de rezervă, fără să mai înscrie.

Din acest motiv, antrenorul român a decis să renunțe la fotbalistul de 26 de ani. „Shkurin a semnat cu Legia în februarie 2025 și a jucat în 25 de partide, marcând cinci goluri, inclusiv în cele două finale disputate, în Cupa Poloniei și în Supercupă (ambele câștigate).

Noul antrenor al Legiei, Edward Iordănescu, nu era un fan al lui Shkurin. Cu puțin timp înainte de finalul perioadei de transferuri, clubul a decis să profite de interesul celor de la GKS Katowice și l-a vândut pe bielorus”, au transmis cei de la .

Ce sumă a încasat Legia în schimbul atacantului

Shkurin mai avea contract până în vara lui 2028, așadar Legia a solicitat o sumă de transfer celor de la Katowice în schimbul fotbalistului. „Pe lângă suma inițială, există și bonusuri. Dacă atacantul joacă și înscrie pentru GKS, Legia va primi în jur de 700.000 – 800.000 de euro”, a precizat sursa menționată. Recent, .

Deși are doar 26 de ani, Ilya Shkurin a jucat deja pentru nouă formații, printre acestea numărându-se și grupări cu nume din Europa, precum ȚSKA Moscova sau Dynamo Kiev. Deși a reprezentat țara natală Belarus la nivel U21, atacantul a refuzat să îmbrace tricoul naționalei de seniori în semn de protest, afirmând că va juca pentru prima reprezentativă doar în cazul în care președintele Alexander Lukashenko își va da demisia.

