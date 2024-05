Leguma banală care te scapă de insomnii și te ajută să slăbești. E o bombă de antioxidanți și are beneficii uimitoare pentru organism

Dacă te confrunți cu problema insomniilor și îți dorești să pierzi din greutate, află că poți scăpa de aceste probleme cu ajutorul unei simple legume. Este precum o explozie de vitamine și antioxidanți, foart benefice pentru organism.

Leguma care combate insomniile și contribuie la slăbit

Legumele au fost dintotdeauna recomandate de către specialiști în diete sau în tratarea anumitor afecțiuni, precum cele cardiovasculare sau digestive. Salata verde, consumată mai des în sezonul de vară, face adevărate minuni.

Lygia Alexandrescu, nutriționist acreditat, ne sfătuiește să ne alimentăm cu salată verde sau lăptucă, așa cum mai este cunoscută.

”Salata verde sau lăptuca este o plantă care face parte din familia asteraceelor și a fost cultivată cu mii de ani în urmă în zona bazinului mediteranean fiind prezentă și în bucătăria antică greacă sau egipteană.

Există mai multe soiuri de salată verde și de multe ori e dificil de ales tipul de salată cel mai bun. Ca și regula generală, cu cât culoarea frunzelor este mai închisă cu atât salata respectivă este mai bogată în fitoelemente”,a explicat Lygia Alexandrescu pentru

Salata verde, un complex de vitamine

Salata verde nu îți va încărca organismul, deoarece are un conținut caloric foarte mic, iar restul 90% este apă. În plus, s-a descoperit de-a lungul timpului că poate combate atât insomnia, cât și cancerul. Lăptuca este compusă din acid folic, vitamina C, beta-caroten și potasiu.

”Din punct de vedere nutritiv, salata verde este apreciată pentru conținutul ei caloric foarte redus (90% apă), în plus aduce un aport de acid folic, vitamina C, beta-caroten și potasiu și o substanță fitochimică numită lactucin, care are proprietăți sedative. Ca și beneficii aduse asupra sănătății, salata verde promovează sănătatea hepatică, reduce riscul de boală cardiacă, cancer și combate insomnia”, a mai explicat Lygia Alexandrescu.

Lygia Alexandrescu ne îndeamnă să consumăm salata verde în formă proaspătă, sau sote preparat la cuptor. De asemenea, ne precizează și că această legumă nu trebuie ținută foarte mult în frigider, fiindcă își pierde din fitoelemente.

”Salata verde poate fi consumată sub formă proaspătă (în cele mai multe cazuri și este cea mai recomandată formă de consum) dar și sub formă de supă de salată verde sau sote preparat la cuptor. În funcție de soi, salata verde poate fi menținută proaspătă în frigider între 5 și 10 zile, timp în care există riscul să mai piardă din fitoelemente”, a mai detaliat nutriționistul menționat.