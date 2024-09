Leguma care conține o cantitate foarte mare de vitamina A și protejează vederea. Este delicioasă și are multe beneficii pentru sănătate

Leguma care are un conținut foarte mare de vitamina a și protejează vederea. Are un gust delicios și este consumată mai ales toamna și iarna. Are multe beneficii pentru sănătate.

Consumul de legume este necesar pentru un stil de viață sănătos, deoarece conțin diverse ce contribuie la buna funcționare a organismului.

Printre legumele recomandate mai ales în această perioadă se numără dovleacul, mai exact cel de iarnă, originar din America de Nord. Conține mulți nutrienți și, cu toate că este văzut ca o legumă, este un fruct, datorită semințelor pe care le are.

Profilul nutrițional al dovleacului este, totuși, mai asemănător cu legumele decât cu fructele și conține foarte multe vitamine și minerale. Dovleacul oferă un profil hipocaloric cu un conținut de apă de 94%.

Astfel, o porție de 245 de grame de dovleac fiert conține doar 49 de calorii. Leguma furnizează cantități mari de nutrienți esențiali, um ar fi 245% din doza zilnică recomandată de vitamina A, 19% din doza pentru vitamina C, precum și potasiu, mangan, cupru și vitamine B.

Totodată, în beta-caroten, care se transformă, în organism, vitamina A. Semințele de dovleac sunt comestibile și benefice pentru sănătate.

Această legumă e bogată în antioxidanți, precum alfa-caroten, beta-caroten și beta-criptoxantina. Aceștia pot neutraliza radicalii liberi și, în același timp, pot proteja celulele de daune.

Potrivit studiilor, aceștia protejează pielea împotriva daunelor pe care le provoacă soarele și pot reduce riscul de cancer, boli oculare, dar și alte afecțiuni.

Dovleacul mai conține și vitamine ce pot stimula sistemul imunitar. De exemplu, beta-carotenul poate să întărească sistemul imunitar și poate combate infecțiile.

Vitamina C crește producția de globule albe și îmbunătățește funcția celulelor imunitare. În plus, poate grăbi vindecarea rănilor. Leguma conține și vitamina E, fier și acid folic. Acestea contribuie, la rândul lor, la sănătatea sistemului imunitar.

Ce alte beneficii mai are dovleacul

Vitamina A din dovleac ajută la menținerea vederii și la reducerea riscului de a dezvolta afecțiuni precum cataracta, o cauză frecventă de orbire, notează .

Mai mult, dovleacul se numără printre cele mai bune surse de luteină și zeaxantină, acestea fiind legate de riscuri mai mici de degenerescență maculară legată de vârstă și cataractă. Vitaminele C și E funcționează ca antioxidanți și pot ajuta la împiedicarea radicalilor liberi să deterioreze celulele oculare.

Din moment de conține foarte puține calorii, dovleacul poate ajuta la pierderea în greutate. Acesta permite consumul mai mult decât alte surse de carbohidrați, precum cartofii și orezul, având mult mai puține calorii. Conține, de altfel, multe fibre, care ajută la reducerea poftei de mâncare.

Leguma este bogată și în carotenoizi, compuși care pot funcționa ca antioxidanți. Acest lucru poate să reducă riscul de a dezvolta anumite tipuri de cancer. Persoanele cu un aport mai mare de alfa-caroten și beta-caroten au un risc mult mai scăzut de a dezvolta cancere la stomac, potrivit studiilor.

Conținutul de beta-caroten contribuie și la sănătatea pielii, la fel și vitamina C. Aceasta susține producția de colagen, proteină esențială pentru sănătatea pielii.

Conform altor studii, cei care au un aport mai mare de carotenoizi au un risc mai mic de cancer la pancreas, gât, sân, dar și alte tipuri. Cercetătorii nu știu cu exactitate dacă doar carotenoizii sau alți factori contribuie la un risc redus.

Conținutul de potasiu, vitamina C și fibre contribuie la sănătatea inimii. Persoanele cu un aport mai mare de potasiu par să prezinte o tensiune arterială mai scăzută, dar și un risc mai mic de accidente vasculare cerebrale, mai arată studiile. Datorită conținutului de antioxidanți, dovleacul protejează colesterolul “rău” LDL de oxidare.

Dovleacul poate fi consumat în diverse feluri. Se poate mânca simplu, condimentat și copt la cuptor, dar se poate face și supă cremă pe baza acestuia. Plăcinta de dovleac reprezintă, de altfel, o opțiune.