Leguma care face furori în piețele și magazinele din România. I se spune trufanda și e plantată chiar la noi. Costă 3 lei bucata

Leguma care se vinde deja în magazinele și piețele din România. I se spune trufanda, este plantată la noi în țară, iar o bucată are prețul de 3 lei.

Pe rafturile din magazine, dar și în piețe, va apărea prima salată verde produsă în România. Mai mulți legumicultori au investit în semințe, folie și pământ, iar acum se bucură de rezultate.

Datorită temperaturilor mai mari înregistrate până acum, , acest lucru fiind avantajos pentru legumicultori.

Laurențiu Mălăescu din Bălești, un fermier din județul Gorj, este primul care a luat salata verde și a ieșit cu ea în zona în care activează. A investit mai mult anul acesta, iar acum se va bucura de câștiguri.

Legumicultorul ține foarte mult la calitatea produselor și a cultivat 15.000 de salate în solarii. În plus, salata din acest an are cel mai bun preț până în prezent. Fermierul a vândut fiecare bucată de salată cu 3 lei la angro.

“Am pus vreo 15.000 de salate și am desfacere la două aprozare din Târgu Jiu, însă ei vând puțin, așa că am vândut o cantitate mai mare către un domn de la Deva, care mi-a luat 2.000 de bucăți și mai urmează acum să cumpere 1.000 de salate.

Ar dori și mai mult, dar nu pot eu să dau momentan pentru că lucrez doar eu cu soția și nu putem tăia cantități așa mari, nu există forță de muncă în zonă.

Am cultivat salată în 1.000 de metri pătrați în solar fără încălzire, am plantat salata în noiembrie, am trei serii cu o săptămână diferență între ele, să se maturizeze treptat.

Acum am dat-o cu un preț bun, 3 lei la angros, probabil nu se găsește. Inițial angrosiștii mi-au oferit 3,5 lei și am lăsat eu la 3 lei pentu că iau cantitate. În magazin, probabil, că va intra cu 4-5 lei bucata”, a declarat legumicultorul Laurențiu Mălăescu pentru .

Fermierul vinde leguma la același preț, deși materia primă s-a scumpit

Deocamdată, fermierul din Gorj are în solarii doar salată. De obicei, acesta cultivă și alte legume, și anume spanac și .

Din cauza lipsei forței de muncă, acesta a fost nevoit să renunțe la cele două legume. Produce și vinde, însă, răsaduri de tomate și castraveți. Produce și propriile tomate, dar le va cultiva la scurt timp după ce va scoate salata verde din pământ.

“Am 1.100 de metri pătrați de solarii. Acum, în primăvară, puneam și ceapă și spanac, dar acum am doar salată, pentru că este mai mult de muncă la celelalte și nu există persoane pe care să le angajez în această activitate.

După salată voib pune roșii, castraveți și ardei. Din zona mea, eu scot printre primii tomate, la începutul lui iunie, iar castraveții pe la jumătatea lunii mai.

În ce privește salata verde, eu îmi produc răsadurile din sămânță cumpărată de pe diverse site-uri”, a mai spus fermierul.

Spre deosebire de anii anteriori, Laurențiu Mălăescu a precizat că că inputurile s-au mai scumpit și că este nevoit să plătească mai mulți bani pentru folie și pentru lucrurile necesare pentru producerea de răsaduri. Acesta a spus, totuși, că nu va crește prea mult prețurile, ca producător.

“Eu produc înn jur de 80.000 de fire de răsaduri și nu înțeleg de ce, de la an la an, se scumpesc toate, semințe, alveole, turbă. Noi trebuie să menținem prețurile de la an la an, eu nu pot pune 20 de bani mai mult la fir pentru că omul se uită la bani și nu mai cumpără.

De la an la an dau tot mai mulți bani pentru a produce. Nu mai vorbesc de folia termică, de la 18-19 lei/kg a crescut direct la 23 de lei/kg”, a mai spus legumicultorul.

Salata arată atât de bine deoarece se folosește ca îngrășământ gunoi de grajd și este udată prin picurare. Tipurile de folie utilizate pentru mulcire păstrează căldura.