Leguma care i-a înnebunit pe europeni. Crește în apă, i se spune caviarul verde și e plină de beneficii și proprietăți

Consumată foarte des în Asia, o legumă care se găsește cu mare ușurință în țara noastră i-a înnebunit pe europeni. Aceasta crește în apă, i se spune caviarul verde și are dimensiuni foarte mici. Nutriționiștii transmit că este plină de beneficii și proprietăți pentru sănătate.

Caviarul verde, leguma care e pe placul celor din Europa

O legumă care i-a cucerit pe cetățenii din Europa este la mare căutare și la noi. Cunoscută drept verde, lintea de apă este o plantă acvatică care plutește pe suprafața apei. Are o rată de creștere extrem de rapidă.

În termeni populari, aceasta mai este cunoscută și drept lintiță sau lemnă. Aceasta este reprezentată de plante verzi mici și nu are nevoie de multe resurse pentru a se înmulți. Experții spun că îi trebuie doar apă și puțini nutrienți.

Lintea de apă nu are nevoie de terenuri agricole sau pesticide, ceea ce înseamnă că este o cultură ușor de întreținut. Mai mult decât atât, planta este una dintre cele mai durabile surse de hrană care se găsesc la ora actuală.

Totodată, poate produce de peste șase ori mai multe proteine ​​la hectar decât soia. Acesta este unul dintre motivele pentru care recoltarea se poate face adesea. Caviarul verde crește rapid, fapt pentru care găsește aplicații în bioremedierea apelor poluate.

În aceeași notă, specialiștii spun că planta este folosită ca organisme de testare pentru studiile de mediu. De asemenea, poate fi utilizată ca un sistem de exprimare genetică pentru producția industrială de produse biofarmaceutice.

Are o valoare nutritivă ridicată și sustenabilitate. Prin urmare, lintea de apă poate juca un rol semnificativ în dietă pentru că este un produs pe care mulți europeni îl caută. Se consumă cel mai adesea în țări cu venituri mici.

Lintea de apă, transformată în pulbere

Lintea de apă poate fi transformată extrem de ușor în pulbere. Acest aspect a fost evidențiat de un studiu care a explorat modul în care planta poate apărea pe rafturile magazinelor. Poate fi uscată fără a-i fi afectat conținutul nutrițional.

Poate fi făcută praf prin trei metode simple: uscare la soare, uscare la umbră și uscare la soare cu albire. Conform , cercetarea publicată în International Journal of Vegetable Science arată că utilizarea uscării la soare poate fi folosită pentru a concentra nutrienții și compușii bioactivi.

Pe de altă parte, lintea de apă uscată la soare are cel mai mare conținut de proteine. În plus, are o compoziție mare de minerale, cum ar fi zinc și fier, comparativ cu plantele care au fost uscate prin alte metode.

Studiul mai arată că, de fapt, lintea de apă albită, uscată la soare și ulterior la umbră, are cel mai mare conținut de fibre. În general, planta este sigură pentru consum, însă trebuie monitorizată în ceea ce privește conținutul de metale grele.

Printre acestea se numără pesticidele, agenții patogeni, dioxizii și factorii antinutriționali. Din păcate, metalele grele pot provoca cancer gastrointestina sau pot afecta creșterea mentală și mecanismele imunologice.