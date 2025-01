Leguma care i-a înnebunit pe români. A avut un preț neașteptat de bun, iar producătorii au vândut-o în cantități industriale

În timp ce unele culturi i-au dezamăgit complet pe fermieri în 2024, o legumă tradițională a avut vânzări și prețuri ce au depășit orice așteptări.

Leguma preferată de români care a fost vândută în cantități industriale

Ei bine, se pare că de cultivat în 2024. Legumicultorii au vândut-o în cantități mari și au obținut profituri considerabile pe toată perioada anului.

Pe lângă varză, castraveții, ardeiul și fasolea păstăi s-au vândut și acestea la prețuri bune. În schimb, cultura de tomate, produsă de cele mai multe ori în solarii, i-a pus în dificultate pe fermierii români.

Deși varza timpurie din câmp a avut rezultate slabe, varza de vară și de toamnă au compensat din plin. Prețul nu a scăzut sub 2,5 lei/kg în majoritatea zonelor din țară, spre bucuria producătorilor. Pe piață s-a găsit chiar și cu prețul de 4-5 lei/kg și a rămas așa pentru o perioadă îndelungată de timp.

„E și o vorbă printre noi – varza nu este niciodată de mijloc, or te procopsește, or te nenorocește. Anul acesta a fost nenorocire pentru varza timpurie din câmp, când zeci, sute de hectare au fost băgate sub brazdă”, spune Ion Păunel, liderul Sindicatului Producătorilor Agricoli Olt, potrivit

Varza de Buzău, cea mai căutată pe piețe

De asemenea, varza de Buzău continuă să domine piața, atât în Oltenia, cât și în Ardeal și Bucrești, conform sursei.

Deși au apărut numeroși hibrizi noi, varza de Buzău rămâne preferata românilor. Este atât de apreciată încât fermierii îi dedică cel puțin 20-30% din suprafața terenului de cultivare.

„Au apărut pe piață și hibrizi, cu producții constante, căpățâni uniforme, dar producătorii nu cunosc toți acești hibrizi iar consumatorul s-a învățat cu această varză, varza de Buzău. A intrat în ADN-ul nostru, să zicem așa. Suprafețele cultivate cu varză de Buzău au crescut exponențial.

Chiar dacă punem și hibrizi, fiecare legumicultor mai pune cel puțin 20-30 % din suprafață și cu varză de Buzău, în primul rând pentru el și pentru familie și prieteni, dar și pentru că este cea mai căutată”, a mai adăugat legumicultorul.

Specialiștii subliniază că, deși este mai pretențioasă la îngrijire și mai sensibilă la boli, varza de Buzău rămâne o cultură profitabilă când este cultivată corect. În ultimii cinci ani, chiar și în perioadele mai puțin favorabile, ea s-a vândut foarte bine pe piață.

și datorită rezistenței sale la temperaturi scăzute. Chiar și la minus 7 grade, povestște Ion Păunel, această legumă nu suferă deteriorări majore. Se pare că are capacitatea genetică de a-și reveni după îngheț.