Leguma care îngrașă mai mult decât ciocolata. Mulți români o consumă în special în perioada postului, dar nici nu știu câte calorii are

Leguma consumată de mulți care te poate îngrășa mai mult decât ciocolata. Are beneficii pentru sănătate, dar nu trebuie consumată în cantități prea mari.

Leguma care îngrașă mai mult decât ciocolata

Consumul de fructe și legume este esențial pentru un stil de viață sănătos. Cu toate acestea, unele dintre ele pot avea .

ADVERTISEMENT

De exemplu, există o legumă care, dacă este consumată în cantități prea mari, poate îngrășa chiar mai tare decât ciocolata. Are multe beneficii nutritive, însă trebuie consumată cu grijă.

Este vorba despre e, despre care specialiștii spun că trebuie să fie consumată cu moderație. Această legumă conține multe proteine, fibre și nutrienți esențiali, astfel că este benefică pentru sănătate.

ADVERTISEMENT

Pentru a putea menține un echilibru caloric adecvat, fasolea boabe trebuie consumată în cantități mici. Chiar și cantitățile mici de fasole boabe pot conține multe calorii.

Într-o cantitate de 100 de grame de fasole boabe se află 303 calorii. Leguma reprezintă 15,15% din aportul zilnic recomandat de 2.000 de calorii.

ADVERTISEMENT

Dacă fasolea boabe e consumată în cantități prea mari, poate să contribuie la creșterea în greutate mai mult decât ar putea face o porție de ciocolată, notează .

Atunci când consumi fasolea boabe sau o adaugi în diferite feluri de mâncare, este important să ții cont de cantitatea consumată. Poate apărea un exces de calorii atunci când o adaugi în tocane sau salate, spre exemplu.

ADVERTISEMENT

Fasolea boabe este un preparat care se regăsește adesea în ciorbele tradiționale românești. În combinație cu legumele și cu carnea, numărul de calorii devine mult mai mare.

Cum poți consuma fasolea ca să nu te îngrași

În schimb, poți consuma fasolea bătută, care nu are la fel de multe calorii. Consumată în acest mod, are un conținut mai mic de calorii decât cel al unei prăjituri, care are în jur de 243.6 calorii la 100 de grame.

De asemenea, fasolea boabe este bogată în vitamine din grupul B, C, E și K, dar și în minerale esențiale, cum ar fi molibdenul. Aceasta conține și carbohidrați complecși, care adaugă calorii în plus.

Nu trebuie să eviți în totalitate fasolea boabe, ci doar să o consumi în cantități mai mici. Doar așa te vei putea bucura de beneficiile acetei legume fără să ai grija că ți-ar putea afecta silueta.