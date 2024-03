Leguma care înlocuiește perfect cartoful obișnuit. E la fel de gustoasă și are numeroase beneficii pentru sănătate

Leguma care obișnuit. E la fel de gustoasă și are numeroase beneficii pentru sănătate pentru că are un conținut caloric mai scăzut. De asemenea, medicii nutriționiști transmit că are mai puțini carbohidrați.

Care este leguma ce ține locul cartofului normal. Specialiștii spun că e delicioasă și că are multe proprietăți pentru organismul uman care are nevoie de vitamine, minerale și fibre pentru a funcționa la capacitate optimă.

Foarte mulți experți îi îndeamă pe oameni să evite cartofii albi și roșii sau să îi consume doar la masa de prânz, nicidecum la cină, în timp ce alții îi sfătuiesc să caute și alte alternative. Una dintre acestea este cartoful mov.

Acesta este originar din regiunea Ardes din America de Sud și este cunoscut științific sub denumirea de Solanum tuberosum. Reprezintă o specie distinctă de cartofi și care a câștigat tot mai multă popularitate în ultima perioadă.

Oamenii au început să cumpere mai des cartofi mov datorită beneficiilor sale pentru sănătate. Proprietățile sale sunt multiple, specialiștii subliniind că au efecte puternice anti-îmbătrânire pentru că au deja antioxidanți.

De asemenea, experții mai transmit că hrănesc și protejează celulele hepatice și previn dezvoltarea și creșterea celulelor canceroase. În plus, leguma previne mărirea glicemiei. Totodată, cartofii mov sunt bogați în mangan, cupru, fier, vitamina B6 și vitamina C.

Toate acestea oferă o gamă largă de substanțe nutritive importante pentru sănătatea organismului. Tensiunea arterială este controlată mai ușor prin consumul regulat a acestei delicioase, mulțumită conținutului ridicat de potasiu.

Ce alte beneficii mai are cartoful mov

Cartoful mov are un conținut mare de fibre care are rolul de a ține sub control colesterolul. Oamenii care mănâncă în mod regulat această legumă au observat că nu mai au probleme cu constipația și că și-au îmbunătățit digestia.

De asemenea, alimentul este perfect pentru artere sănătoase pentru că riscul deficienței de vitamina A este redus. Mai mult decât atât, bolile cardiovasculare nu mai reprezintă un pericol real și pielea este mai protejată de razele UV.

Cei care doresc să încerce cartofii mov trebuie să știe că se gătesc la fel de simplu ca și cei obișnuiți, doar că timpul de preparare este puțin mai mare. Pot fi fierți, la cuptor, gătiți în coajă pe grătar sau prăjiți alături de diverse legume.

Sunt la fel de savuroși și dacă sunt adăugați în diferite supe sau deserturi. Gustul și textura lor se pretează extraordinar de bine la salate sau la garniturile care se doresc a fi mai sofisticate. Cartofii mov se consumă alături de carne sau legume.