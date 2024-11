Leguma care își pierde proprietățile când este congelată. Nu se găsește nici la conservă

Specialiștii din domeniul alimentar susțin că o anumită legumă își pierde proprietățile când este . Aceasta nu se găsește nici la conservă, planta având substanțe nutritive esențiale, cum ar fi vitamine, minerale și fibre.

O legumă nu se congelează și nu se conservă. Explicațiile experților

Experții care au studiat legumele de-a lungul vremii au descoperit că există o plantă care nu se congelează niciodată și nu se conservă. Explicațiile lor au legătură cu faptul că în felul acesta nu mai are niciun beneficiu pentru sănătate.

Fiind bogată în apă nu se păstrează la congelator. Cu toate acestea se poate ține la rece, la frigider, însă nu o perioadă foarte lungă pentru că se strică rapid. Specialiștii transmit că este vorba de delicioasa salată verde.

Compoziția unică o face nepotrivită pentru congelare, pentru că are apă în proporție de 95%. Așadar, își modifică radical textura când se ține în congelator pentru că apa pe care o are planta are tendința să se extindă.

Această apă formează cristale de gheață care distrug structura delicată a celulelor. În momentul în care salata verde se dezgheață devine o masă moale și inestetică care nu mai poate fi consumată de nicio persoană.

Din păcate, nici conservarea nu este o idee prea bună pentru că temperaturile ridicate necesare procesului transformă leguma într-o pastă fără gust. Acesta este motivul pentru care nu se va găsi niciodată la raionul de produse congelate.

Cum se păstrează salata verde proaspătă

Salata verde este o plantă care se strică foarte repede și care trebuie consumată în numai câteva zile de la achiziționare, altfel riști să o ajungi la coșul de gunoi. Pentru a evita risipa alimentară experții recomandă către trucuri.

Pentru a o păstra proaspătă o perioadă mai lungă trebuie să separi neapărat frunzele de cotor. Ulterior, frunzele se pun în pungi resigiliabile, alături de câteva șervețele de hârtie care au rolul de a absorbi excesul de umiditate.

Apoi, punga se închide foarte bine astfel încât să nu pătrundă aer deloc în interior. Salata verde este numai bună de savurat în preparatele tale culinare, indiferent că sunt gata în numai 5 minute sau sunt mai elaborate.