Leguma care îți poate aduce o avere. Are foarte multe beneficii și este ușor de cultivat

Legumele sunt vedetele sezonului, însă nu toată lumea se gândește cum să profite de această ocazie. În preferințele românilor s-a strecurat un aliment rar, care se vinde și cu 10 lei bucata în supermarket.

Leguma care v-ar putea îmbogăți

Românii au o înclinație din ce în ce mai mare spre o alimentație sănătoasă. Cei care au posibilitatea, preferă să își cultive în propria grădină câteva legume pentru a se asigura că sunt cât mai naturale.

În același timp, nu mulți se gândesc la o anumit legumă delicioasă care ar putea să aducă și . În plus, nu este greu de cultivat și nu necesită condiții speciale.

În România se caută morcovul mov, cunoscut și sub denumirea de Purple Haze. Este o variantă specială de morcov și se remarcă prin culoare, ce poate varia de la alb până la un mov închis.

Morcovul mov are origini olandeze și s-a răspândit în culturile din întreaga lume, înclusiv în cele din România. Oamenii le caută pe rafturile magazinelor din ce în ce mai des.

Cultivarea morcovului violet nu este una dificilă. Cei care obișnuiesc să cultive legume vor vedea că pașii sunt asemănători cu cei de la cultivarea morcovului obișnuit.

Acesta poate fi plantat într-un sol bogat și bine drenat. Este necesară o udare regulată, însă nu se impun condiții speciale pentru a fi crescută într-o grădină obișnuită.

Beneficiile morcovului mov

Acest tip de morcov este bogat în . Oferă un aport semnificativ de antioxidanți și fibre alimentare. Consumul regulat poate contribui la îmbunătățirea sistemului cardiovascular, a sistemului imunitar și a sănătății ochilor. De asemenea, este bun pentru prevenirea inflamațiilor.

Morcovul violet conține potasiu, vitamina C, mangan, vitamina A, câteva vitamine din complexul B și are puține calorii. Antioxidanții pe care îi are scad riscul dezvoltării cancerului și bolilor psihice.

Cei care cultivă morcovul violet se pot gândi și la un beneficiu financiar. Această legumă este vândută în unele magazine și cu 10 lei, iar cererea este în continuă creștere.