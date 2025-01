Leguma care se cultivă în România cu care poți să ai un succes nebun în afaceri. Din ce în ce mai mulți români adoră s-o mănânce, un singur kilogram s-a vândut chiar și cu 70 de lei

Studiile efectuate în ultima perioadă arată care este care se cultivă în România de ceva vreme și cu care poți să ai un succes nebun în afaceri. Din ce în ce mai mulți români adoră s-o mănânce datorită beneficiilor sale. Un singur kilogram s-a vândut chiar și cu 70 de lei, dar acum prețul e mai mic.

Ce legumă are potențial pentru business-ul din România

Agricultorii români se orientează tot mai mult spre fructe și legume cu potențial pentru business. Atât țăranii, cât și cei cu terenuri agricole mari își îndreaptă atenția spre un produs care odinioară se putea cumpăra la prețuri uriașe.

În trecut, acesta se vindea și cu suma de 70 de lei, însă în momentul de față în magazine și în piețe are un acceptabil și pentru toate buzunarele. Mai exact, este vorba de cartoful dulce care i-a cucerit pe mulți.

Pe lângă faptul că are multiple proprietăți pentru sănătate, acesta este considerat a fi o legumă ”de aur”. A atras această denumire pentru că nutriționiștii au numai aprecieri pentru consumul acestui aliment delicios.

Acest aspect se poate observa și în importurile masive din ultimii 10 ani. Cererea este din ce în ce mai mare, motiv pentru care agricultorii români au început să cultive cartofi dulci pentru că reușesc să facă bani.

În Stațiunea de Cercetare de la Dăbuleni, județul Dolj, producția a atins circa 30 de tone pe hectar, potrivit . Mai mult decât atât, unii cartofi dulci au ajuns la dimensiuni record în această zonă.

„Cartoful dulce a fost una dintre speciile legumicole care s-a comportat normal. Cresc cerinţele pentru cartoful dulce românesc. Am continuat să experimentăm şi până la urmă anul acesta au început chiar să dea roade eforturile”, a spus un producător, mai arată sursa citată.

Cât de buni sunt, de fapt, cartofii dulci

Cartofii dulci sunt importanți din Egipt, Africa de Sud şi Statele Unite ale Americii. Un singur kilogram se vinde cu 15 lei în piețele din România, în timp ce în supermarketuri prețurile sunt mai mici. Specialiștii îi recomandă pentru că sunt buni pentru sănătate.

Nutriționiștii spun că leguma este nutritivă și nu are aditivi sintetici. De asemenea, are fibre atât în interior, cât și în coajă. În plus, este mai săracă din punct de vedere al carbohidraţilor şi foarte bogată în minerale şi vitamine.

Mai mult, cartoful dulce are un indice glicemic mai mic și o cantitate mare de zahăr. În compoziția sa se mai găsesc potasiu și vitamina C, dar și cantități excelente de betacaroten. Se pretează la numeroase preparate, cum ar fi supe, ciorbe sau creme.