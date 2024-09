Leguma crocantă și delicioasă, dar pe care românii nu știu să o consume sau să o gătească. Are beneficii uimitoare, însă este evitată

Leguma crocantă și delicioasă, dar pe care românii nu știu să o consume sau să o gătească este una aparte. Aceasta are beneficii uimitoare pentru organism, dar și o aromă puternică. Din păcate însă, multe persoane o evită.

Ai mai auzit până acum de gulia? Vorbim despre o legumă, dulce, dar și crocantă. Mulți îi cunosc ”valoarea” și o consumă nu doar pentru aroma ei, dar și pentru textura sa, care e una aparte.

Ea și poate fi consumată și crudă. Chiar și așa, se pare că unele persoane nu prea știu ce să facă cu ea, astfel că aleg să o evite și să opteze pentru alte alternative.

Leguma crocantă și delicioasă, dar pe care românii nu știu să o consume sau să o gătească este extrem de sănătoasă. E rudă cu varza, dar și conopida și are o culoare verde sau mov la exterior și un miez alb și parfumat în interior.

Ce trebuie să știi despre gulia

Atât bulbul, cât și tulpina sunt comestibile. Poate fi preparată atât la cuptor și de asemenea, poate fi folosită în numeroase umpluturi. Cine a gustat-o spune că aroma seamănă cu cea de varză nouă, dar mult mai intensă.

Ce beneficii are gulia? În primul rând conține betacaroten. De asemenea, și conține și un procent mare de vitamina C. Dincolo de asta, are și fibre. Studiile efectuate de-a lungul timpului au arătat că un consum regulat poate avea numeroase beneficii pentru organism.

Pe lângă asta, gulia are și proprietăți antioxidante și antiinflamatorii. Iar pentru a ne bucura de toate aceste beneficii ar trebui să o consumăm regulat. Pentru cei care vor mese rapide, poate fi adăugată în sandvișuri, dar și în salate.

Leguma crocantă și delicioasă, dar pe care românii nu știu să o consume sau să o gătească susține și sănătatea stomacului. Poate reduce inflamațiile și ajută toate bacteriile bune din stomac.

Iar pentru cei care suferă de diabet, gulia poate face minuni. Aceasta reduce nivelul de zahăr din sânge. Astfel, ține sub control și glicemia, dar și greutatea corporală, fiind recomandată inclusiv în diete.

Un alt avantaj este faptul că nu ai cum să te plictisești de ea. Gulia poate fi combinată și cu alte legume precum cartofi, roșii, sau dovlecei. Poate fi utilizată în tocănițe, în ciorbe, supe și nu numai.