Leguma, cultivată la greu în România, la care prețul a explodat în acest an. Cât a ajuns să coste astăzi

, iar din lista acestora nu au lipsit nici cartofii. Se pare că în acest an au condus topul scumpirilor și au ajuns să coste chiar și 6 lei pe kilogram.

Scumpiri uriașe pentru un kilogram de cartofi

S-a raportat o scumpire cu 20% mai mult decât anul trecut, iar față de 2018 prețul a crescut dublu. Cauza principală a creșterilor de preț este producția care scade de la un an la altul, potrivit .

ADVERTISEMENT

Din nefericire, pe rafturile magazinelor se pun tot mai mulți cartofi importați care au taxe de transport. Cu toate acestea, țara noastră nu produce nici jumătate din cât consumă, deoarece producătorii spun că această cultură este costisitoare.

Cartoful se poate găti în multe feluri și nu lipsește niciodată din meniu. Conform unor date oficiale fiecare român consumă peste 90 de kilograme pe an și a fost denumit chiar a doua pâine.

ADVERTISEMENT

N-a scăpat nici el de topul scumpirilor, așa cum menționam mai sus. a costat 5 lei într- o piață din România, ceea ce înseamnă cu 80% mai mult decât în 2021 și cu 20% mai mult decât în 2023, mai scrie sursa citată.

Cum a ajuns cartoful la prețuri record

În acest caz s-a ajuns după ce producția după ce în ultimii 7 ani, producția de cartofi a scăzut cu aproape 2 milioane de tone. De asemenea, și suprafețele care se cultivă sunt acum sub 30.000 de hectare.

ADVERTISEMENT

Pe lângă asta, seceta a uscat toate câmpurile și producția va fi de doar 700.000 de tone pe țară. Asta înseamnă cu 40% mai puțin decât într-un an normal.

„Producția nu e atât de mare, cantitatea e la jumătate față de anul trecut. Suntem într-o perioadă în care a plouat zilele astea, dar au și fost 60 de grade”, spune pentru Antena 3 CNN Mihai Țancu, producător din Afumați.

ADVERTISEMENT

„Am avut arșiță, am avut secetă, am avut grindină, fiecare a avut o anumită afectare asupra culturii de cartof”, a mai povestiti Adam Loredana, un fermier din Brașov.

Românii consumă mulți cartofi din export

Întrucât producția locală nu reușește să acopere nici jumătate din necesarul de consum al țării, am ajuns să consumăm din ce în ce mai mulți cartofi importați din Germania, Polonia și Franța. În 2023, România a importat peste 200.000 de tone de cartofi, iar doar în primele cinci luni ale acestui an, am achiziționat deja 150.000 de tone de la furnizori externi.

„Prețul se stabilește în Europa, nu în România. Atât timp cât România nu are o producție care să influențeze piața, e normal ca prețul să se stabilească în zonele în care există producție de cartofi”, spune Cleonic Sucaciu, președintele Federației Cartofului.

În Franța, unde prețul cartofilor este cel mai scăzut din Europa, tarifele variază între 180 și 220 de euro pe tonă. Când se adaugă costurile de transport, de cel puțin 120 de euro, se ajunge la un total de 340 de euro pe tonă.

Specialiștii din industrie avertizează că prețul cartofilor, aliment de bază pentru români, va continua să crească și în această toamnă. Se estimează o majorare a prețurilor de aproximativ 20%, cauzată de scăderea producției.