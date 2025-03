Leguma de primăvară care poate fi consumată crudă și are de patru ori mai multă vitamina C decât salata. Se și murează pentru iarnă și își păstrează proprietățile

Leguma care are un conținut de vitamina C de patru ori mai mare decât salata. Se poate consuma crudă, dar este la fel de bună și dacă o pui la murat.

Leguma de sezon care este o explozie de vitamine, atât crudă, cât și murată

Fără doar și poate, primăvara este sezonul legumelor. Alimentația tuturor începe să se schimbe, iar trufandalele de sezon își fac loc în farfurii. Una dintre cele mai bune legume de primăvară este lăptuca cu tulpină.

ADVERTISEMENT

Această legumă este originară din Asia, însă, a fost cultivată multă vreme și în Polonia, mai exact, în Cracovia. La un moment dat, lăptuca cu tulpină nu s-a mai regăsit în gusturile culinare ale polonezilor, dar lucrurile s-au schimbat în ultima vreme.

În bucătăria tradițională poloneză, . Era consumată cu precădere în zilele toride, fiind considerată un deliciu răcoritor și puțin acid. Nu doar leguma era consumată, ci și apa în care stătea la murat. Aceasta era băută de către pofticioși tot pentru a se răcori.

ADVERTISEMENT

Ce beneficii are consumul de lăptucă cu tulpină

Lăptuca cu tulpină este o sursă extraordinară de vitamine. Conține din belșug vitaminele A, E, K și vitamina B. De asemenea, studiile au demonstrat că lăptuca cu tulpină are de patru ori mai multă vitamina C decât salata verde. În plus, abundă și de fier, calciu și potasiu.

Introdusă în alimentație, și protejează organismul împotriva infecțiilor. Datorită conținutului ridicat de antioxidanți, lăptuca cu tulpină luptă împotriva îmbătrânirii premature și oferă tenului unui aspect radiant și sănătos.

ADVERTISEMENT

Consumul de lăptucă cu tulpină stimulează memoria, îmbunătățește concentrarea și ține la distanță bolile neurodegenerative. Nu în ultimul rând, această legumă poate fi consumată și de către persoanele aflate la dietă. Lăptuca cu tulpină ajută la topirea kilogramele în plus și oferă organismului cantitatea necesară de fibre dietetice.

ADVERTISEMENT

Este important de reținut că lăptuca cu tulpină nu este comestibilă întreagă, ci doar tulpina și frunzele ei ”tinere” se pot mânca. Acestea pot fi consumate crude, prăjite, coapte, fierte sau, în cazul tulpinei, aceasta poate fi și murată.