Leguma din România care a fost înviată genetic la 100 de ani de la dispariţie. Are un gust deosebit și este recomandată pentru murături

Specialiștii Băncii de Resurse Genetice Vegetale din Buzău au reușit să readucă la viață un soi de varză despre care multă vreme multă vreme s-a considerat că a fost pierdut pentru totdeauna ca urmare a neglijenței în ceea ce privește selecția conservativă și scoaterea din Lista oficială a plantelor de cultură.

Premiată cu aur la Inovării și Cercetării

Însă cercetătorii de la Banca de Resurse Genetice Vegatele din Buzău au reușit să recreeze acest soi de varză, Licurișca, și să-i confere aceleași calități pe care le avea acum mai bine de un secol. Soiul Licurișca este recomandat a se preta cel mai bine pentru sarmale sau murături, cu frunze subțiri și fine. Acest soi s-a evidențiat și la Congresul Mondial al Horticultorilor, eveniment ce a fost organizat în , scrie .

„A fost un parcurs destul de lung, timp în care am studiat peste 26 de provenienţe locale de varză, atât din România, cât şi din Bulgaria şi vecinătate. Am restaurat şi stabilit identitatea şi tipicitatea soiului Licurişca”, potrivit cercetătoarei Bianca Zamfir.

Anul trecut, acest soi a fost premiat cu medalia de aur la Salonul Inovării și Cercetării UGAL INVENT. „Este vorba despre o gală a cercetării organizată de către Universitatea Dunărea de Jos, unde au fost prezentate realizări ale cercetării, inovării româneşti. Noi am participat cu o lucrare care a tratat restaurarea soiului de varză ‘Licurişca’, o lucrare spunem noi de arheologie genetică, pentru că acest soi este considerat unul dintre cele mai vechi soiuri de varză cultivat pe teritoriul României, un soi care a dispărut din cultură, înlocuit din păcate cu altele din import.

Noi am încercat să îl readucem la viaţă. Am debutat cu acest program la Congresul Mondial al Horticultorilor de la Angers anul trecut, unde am prezentat o parte din munca noastră depusă pentru restaurarea acestui soi. Acolo lucrarea a fost acceptată pentru a fi publicată în cel mai prestigios jurnal de horticultură a lumii, iar la Galaţi am primit medalia de aur”, declara pentru Agerpres, Costel Vînătoru, directorul Băncii de Resurse Genetice Vegetale din Buzău.

„Doctorul săracului”

Legumă de iarnă prin excelență, varza este recunoscută de comunitatea științifică pentru calitățile sale nutritive excepționale. Consumul regulat este chiar recomandat ca măsură preventivă împotriva unei game largi de (boli de colon, cancer etc.). Pe de altă parte, virtuțile medicinale ale verzei, cândva foarte renumite, au fost oarecum uitate.

Cunoscută și ca „doctorul săracului”, varza este foarte bună pentru sănătate. Ca detoxifiant, accelerează eliminarea toxinelor acumulate, în special în ficat. Conțin vitamina C, care întărește organismul și ajută la combaterea bolilor. Varza ajută la menținerea funcțiilor cognitive, deoarece conține vitamina K. Dar asta nu e tot, pentru că ajută organismul să se mențină în formă datorită vitaminelor B pe care le conține, în special varza roșie.

Varza este recomandată și pentru prevenirea hipertensiunii arteriale și a accidentelor vasculare cerebrale, datorită potasiului pe care îl conține. Nu în ultimul rând, varza este săracă în calorii, deci ajută la menținerea greutății.

Săracă în calorii, dar bogată în nutrienți, varza este bogată în vitaminele B, B9, C, E, K, provitamine, fibre, calciu și potasiu. Cu toate acestea, unele verze conțin mai multă vitamina C, în timp ce altele conțin mai multe provitamine.

Dezinfectează, vindecă, tonifică

Varza se remarcă prin conținutul său ridicat de minerale și , precum și de substanțe care conțin sulf (glucosinolați), cărora le datorează proprietățile sale antimicrobiene. Efectele sale calmante (analgezice și antiinflamatoare) ar fi legate de conținutul ridicat de glutamină, un aminoacid precursor al glucozaminei, o moleculă naturală utilizată frecvent în prevenirea și tratarea osteoartritei.

Aplicată sub formă de compresă, frunza de varză dezinfectează, vindecă, tonifică și calmează. Ea ameliorează durerile articulare (osteoartrită, entorse etc.), dar tratează și escoriațiile și rănile simple, neulceroase, precum și arsurile ușoare.

„Am strâns resurse genetice din toată ţara, în special din zonele în care soiul s-a dezvoltat pentru că a fost cultivat de la Buzău până în Bulgaria, în toţi Balcanii. La noi vorbim de varietăţi de ‘Licurişca’ de Buzău, de Brăila, Ialomiţa sau Bărăgan sau de Prahova, varietăţi dezvoltate în bazinele legumicole respective.

Din ele au evoluat altele. Cercetările continuă în sensul în care vrem să restaurăm soiul de varză tomnatică de Buzău, o varietate din ‘Licurişca’, apoi soiul de varză ‘Inimă de bou’, a nu se confunda cu soiul de tomate, varza căpăţânoasă de Buzău, care au avut ca trunchi comun varza ‘Licurişca’. Am strâns aceste varietăţi şi am restaurat acest soi care poate intra în piaţă. Documente despre acest soi găsim de la 1872, la 1896 avem o referire şi cea mai frumoasă descriere o găsim la 1926. Iată un soi vechi care a fost neglijat”, a mai precizat directorul BRGV.