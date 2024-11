Leguma din România care i-a înnebunit pe străini. Producția record a unui fermier care a cultivat direct în câmp

Un agricultor din România a cultivat leguma aflată la mare căutare în străinătate, fără să se folosească de răsaduri. Producția depășește 100 de tone le hectar și nici nu are nevoie de o îngrijire specială.

Leguma din România care are mare succes peste hotare

La Turia, din semințe direct puse în pământ, fără să utilizeze răsaduri. Tehnologia a fost perfecționată în așa fel încât să minimizeze costurile cu inputurile, dar și cu forța de muncă.

Cu Gintama F1, un hibrid de varză din portofoliul companiei Rijk Zwaan, cu fertilizare marca Holland Farming, producțiile depășesc chiar și 100 de tone la hectar. Kovács Benedek este unul dintre fermierii de aici.

De asemenea, el este și președintele Cooperativei Drumul Cartofului Cooperativă Agricolă, o organizație cu șapte membri din Covasna, și cu un coleg din Harghita. Iar în ferma sa de 100 de hectare a dedicat anul acesta patru culturii de varză.

Varza din România cultivată direct în câmp are și costuri mai mici de îngrijire și nici nu trebuie udată. Soiul Gintama este tăiabil după 80 de zile, dar poate fi ținută chiar și 150 de zile, fără să crape sau să îmbătrânească.

Varza s-a păstrat în câmp chiar și în luna decembrie

Faptul că agricultorii de la Turia recoltează varza târziu le asigură accesul în marile în magazine. De altfel, , chiar și în luna decembrie, predându-se către retail, în stare proaspătă, fără costuri de depozitare.

Leguma care i-a înnebunit pe străini nu este una pretențioasă. „Dacă ai făcut varză murată și în luna mai-iunie mai ai varză – dacă o ții la o căldură potrivită, nici cald, nici rece nu trebuie… nu-i dai voie să înghețe – 7-8-10 grade sunt de-ajuns.

Într-un an, noi mâncăm cu familia cam 100 de kilograme numai varză murată – că tot anul mâncăm… deja am smuls din căpățâni mai mari și am adus acasă”, a declarat fermierul, conform

Hibridul Gintama rezistă atât de bine în câmp și datorință toleranței la una dintre cele mai cunoscute boli ale acestei legume: bacterioza Xanthomon. Astfel, în timp ce frunzele îngălbenesc, căpățâna rămâne intactă.