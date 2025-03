Leguma din România pe care polonezii abia o așteaptă. Este cultivată la tunel și are un gust deosebit

Un cultivator are mare succes cu o plantă pe care o îngrijește în fiecare an. Aceasta este pe care polonezii abia o așteaptă. Agricultorii transmit că este cultivată la tunel și are un gust deosebit, fiind extrem de versatilă.

O legumă românească se exportă masiv în Polonia

Gelu Firan, un fermier din comuna Călărași, județul Dolj, are o recoltă pe care se bazează în fiecare an. Bărbatul cultivă o legumă românească care este apreciată de mulți oameni, dar mai ales de cei din străinătate.

Produsul său ajunge în Polonia în cantități foarte mari. Cultivatorul susține că are roade datorită cartofului pe care îl plantează „ ”. Metoda aceasta este una foarte veche în această zonă din Oltenia.

Cultura „în tunel” iese mai devreme decât cea în câmp sau la solar, însă prețurile sunt mai mari. Cu toate acestea, agricultorii sunt de părere că investiția merită. În plus, această legumă presupune mai multă muncă.

În primul rând, se realizează niște arcuri peste cuibul unde a fost semănat cartoful. În al doilea rând, se folosește multă folie care are rolul de a acoperi pământul sub care se găsește răsadul. De asemenea, este nevoie de picurare.

Unde ajung cartofii din județul Dolj

„Am dat puțini cartofi prin cooperativă, deși avem 24 de membri. Oamenii preferă să vândă marfa angro, să nu mai treacă cu ea prin cooperativă. Eu am livrat foarte puțin către un market, dar fermierii preferă să dea marfa în Polonia.

Oamenii scot imediat cartofii din pământ, se încarcă și 200 de tone pe zi. Prețurile de angro au fost între 2 lși 3 lei/kg. De exemplu, eu mă înscriam astăzi, mâine venea camionul.

Scoteam 10 tone, luam banii și nu mai stăteam după cooperativă. La cooperativă trebuie să lași marfa să ajungă la maturitate, trebuie sortată, în schimb la polonezi dau si mai mari și mai mici”, a explicat femierul pentru .

În momentul de față, Gelu Firan caută un partener care este dispus să investească în cooperativă. Agricultorul doljean spune că este nevoie de o asociere și de o persoană care cunoaște sistemul, mai ales că nu are doar cartofi plantați, ci și lubeniță.